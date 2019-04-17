DELFI В МОСКВЕ | ФОТО и ВИДЕО: На Красной площади — ОМОН, полиция и полным ходом идет уборка. Город готовится к визиту Кальюлайд?

Утром в среду на Красной площади полным ходом шла уборка, площадь поливали водой. Также у стен Кремля стояли наряд полиции и ОМОНа. Москва готовится к визиту Кальюлайд?

На самом деле, это обычная и повседневная практика для Москвы — мыть улицы. А наряд полиции всегда присутствует на площади.