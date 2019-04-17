17.04.2019, 09:34

DELFI В МОСКВЕ | ФОТО и ВИДЕО: На Красной площади — ОМОН, полиция и полным ходом идет уборка. Город готовится к визиту Кальюлайд?

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Завтра, 18 апреля в Москве состоится историческая встреча президента России Владимира Путина и президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Утром в среду на Красной площади полным ходом шла уборка, площадь поливали водой. Также у стен Кремля стояли наряд полиции и ОМОНа. Москва готовится к визиту Кальюлайд?

На самом деле, это обычная и повседневная практика для Москвы — мыть улицы. А наряд полиции всегда присутствует на площади.

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