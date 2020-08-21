DELFI В МИНСКЕ | Посольство Эстонии в Беларуси советует своим гражданам не приезжать в эту страну
Специальный корреспондент Delfi встретился в Минске с послом Эстонии Мерике Кокаевой и попросил ее оценить ситуацию в Беларуси.
Специальный корреспондент Delfi встретился в Минске с послом Эстонии Мерике Кокаевой и попросил ее оценить ситуацию в Беларуси.
По словам Кокаевой, на данный момент пока не ощущается, что волна протестов утихла.
”Многие очень известные люди из Беларуси присоединились к оппозиции. Понятно, что власти начинают ограничивать их деятельность и многие из них уже вызваны на ковер. Остается только надеяться, что они не пойдут на более жесткие аресты”, — сказала она.
По словам Кокаевой, посольство Эстонии советует своим гражданам сейчас не приезжать в Беларусь и тем более — не участвовать в массовых акциях протеста, поскольку неизвестно, как поведут себя силовики.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кровь стынет: Случилось страшное на Крымском мосту
Вот во что моя свекровь превращает старые поломанные зонтики
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Cтоит ли бояться отечественной вакцины от COVID-19?