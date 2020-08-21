DELFI В МИНСКЕ | Посольство Эстонии в Беларуси советует своим гражданам не приезжать в эту страну(2)
Специальный корреспондент Delfi встретился в Минске с послом Эстонии Мерике Кокаевой и попросил ее оценить ситуацию в Беларуси.
Специальный корреспондент Delfi встретился в Минске с послом Эстонии Мерике Кокаевой и попросил ее оценить ситуацию в Беларуси.
По словам Кокаевой, на данный момент пока не ощущается, что волна протестов утихла.
”Многие очень известные люди из Беларуси присоединились к оппозиции. Понятно, что власти начинают ограничивать их деятельность и многие из них уже вызваны на ковер. Остается только надеяться, что они не пойдут на более жесткие аресты”, — сказала она.
По словам Кокаевой, посольство Эстонии советует своим гражданам сейчас не приезжать в Беларусь и тем более — не участвовать в массовых акциях протеста, поскольку неизвестно, как поведут себя силовики.
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