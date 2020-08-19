DELFI В МИНСКЕ | Лукашенко перехватил инициативу? Власти вновь пытаются надавить на протестующих и забастовщиков

Если во вторник вечером на минской площади Независимости собралось почти 10 000 человек, беспрепятственно и эмоционально выражающих свой протест, то сегодняшний проливной дождь дал властям как бы знак о том, что можно попробовать вновь взять ситуацию под контроль.

Свою роль играет и то, что посреди рабочей недели трудно ожидать на улицах массовых акций.

К примеру, ранним утром в социальных сетях стала распространяться информация, что у минского рынка Комаровка планируется сбор людей для того, чтобы помянуть и поддержать жертв насилия. Но как только там под дождем стали появляться первые активисты, тут же ОМОН и другие силовые структуры быстро их рассеивали.

Людей, которые хотят направиться на площадь Независимости, начинают теснить типы в гражданской одежде, которые при этом ведут видеосъемки.

Таким образом, власти подавляют протест в зародыше и все очень быстро заканчивается.

Такие сообщения, когда пытаются разогнать протестующих, пока они еще собрались в небольшом количестве, в среду шли одно за другим. Однако это не означает, что акции по стране прекратились, многие из них успешно продолжаются, особенно в регионах, но маленькие победы у власти всё-такие есть.

Политический обозреватель работающего в Минске аналитического центра Sense Analytics Артем Шрайбман тоже видит определенную тенденцию спада в протестном движении.

Лукашенко смог перехватить инициативу

"Я согласен с теми, кто говорит, что властям удалось перехватить инициативу, и протестное движение несколько отступило. Я не знаю, насколько необратима эта тенденция, посмотрим. Это невозможно спрогнозировать", - сказал Шрайбман в разговоре со спецкорами Eesti Päevaleht.

Оценивая ситуацию, он честно признался, что в данный момент все очень непредсказуемо. "Извините, я вообще не могу спекулировать по поводу будущего сценария. Просто ситуация меняется с каждым днем. Есть два главных сценария: Лукашенко сможет удержать власть еще несколько месяцев, и вторая возможность - не сможет. Как всё пойдет, предвидеть невозможно", - сказал политобозреватель.