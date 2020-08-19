19.08.2020, 19:21

DELFI В МИНСКЕ | Лукашенко перехватил инициативу? Власти вновь пытаются надавить на протестующих и забастовщиков

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Спецкорреспонденты EPL и Delfi
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DELFI В МИНСКЕ | Лукашенко перехватил инициативу? Власти вновь пытаются надавить на протестующих и забастовщиков
Delfi

Дожди и небольшая усталость протестующих позволяют властям попробовать вновь закрутить гайки, сообщают наши специальные корреспонденты из Минска.

Если во вторник вечером на минской площади Независимости собралось почти 10 000 человек, беспрепятственно и эмоционально выражающих свой протест, то сегодняшний проливной дождь дал властям как бы знак о том, что можно попробовать вновь взять ситуацию под контроль.

Свою роль играет и то, что посреди рабочей недели трудно ожидать на улицах массовых акций.

К примеру, ранним утром в социальных сетях стала распространяться информация, что у минского рынка Комаровка планируется сбор людей для того, чтобы помянуть и поддержать жертв насилия. Но как только там под дождем стали появляться первые активисты, тут же ОМОН и другие силовые структуры быстро их рассеивали.

Людей, которые хотят направиться на площадь Независимости, начинают теснить типы в гражданской одежде, которые при этом ведут видеосъемки.

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Таким образом, власти подавляют протест в зародыше и все очень быстро заканчивается.
Такие сообщения, когда пытаются разогнать протестующих, пока они еще собрались в небольшом количестве, в среду шли одно за другим. Однако это не означает, что акции по стране прекратились, многие из них успешно продолжаются, особенно в регионах, но маленькие победы у власти всё-такие есть.

Политический обозреватель работающего в Минске аналитического центра Sense Analytics Артем Шрайбман тоже видит определенную тенденцию спада в протестном движении.

Лукашенко смог перехватить инициативу

"Я согласен с теми, кто говорит, что властям удалось перехватить инициативу, и протестное движение несколько отступило. Я не знаю, насколько необратима эта тенденция, посмотрим. Это невозможно спрогнозировать", - сказал Шрайбман в разговоре со спецкорами Eesti Päevaleht.

Оценивая ситуацию, он честно признался, что в данный момент все очень непредсказуемо. "Извините, я вообще не могу спекулировать по поводу будущего сценария. Просто ситуация меняется с каждым днем. Есть два главных сценария: Лукашенко сможет удержать власть еще несколько месяцев, и вторая возможность - не сможет. Как всё пойдет, предвидеть невозможно", - сказал политобозреватель.

В отношении созданного оппозицией института - Координационного совета - Шрайбман пока занимает выжидательную позицию. "Проблемой совета является то, что у него нет компактного органа (президиума), который бы его представлял и всё организовывал - протесты, обращения к людям. Успех совета полностью зависит от протестов, дальнейший масштаб которых невозможно предсказать", - сказал Шрайбман и добавил, что в Координационный совет трудно найти очень известных людей, потому что многие отказались от членства в нем.

Власти больше никто не верит

С другой стороны аналитик отметил, что после явно фальсифицированных выборов никто не воспринимает всерьез обещания властей. "Я считаю, что все эти раздаваемые Лукашенко обещания - попытка выиграть время. Я не думаю, что им можно доверять. К примеру, он пообещал новую Конституцию. Может быть она когда-то и будет, но я совершенно не уверен, что в ближайшее время. Видимо, он ждет, когда все успокоится и потом этим займется. Новые выборы могут провести только после принятия новой Конституции. Я не считаю, что большинство людей доверяют ему, многие на него смотрят как на лидера, который играет, который хочет удержаться у власти и всё делает во имя этого".

На вопрос безопасно ли лидеру оппозиции и сопернику Лукашенко на выборах Светлане Тихановской возвращаться из Литвы в Беларусь, ответ был положительным. "Не думаю, что ее схватят. Но возвращение зависит полностью от нее самой. Конечно, в глазах демонстрантов она - избранный президент. Но она никогда не была непосредственным локомотивом протестов, их лидером. Она скорее является символом. Была им и останется."

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