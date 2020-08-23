DELFI В МИНСКЕ | 200 000 человек вышли на улицы Минска. Участница митинга со слезами: "У нас ужасный президент, который властвует над таким хорошим народом"

Всё было против того, чтобы масштабный марш, к которому призвала оппозиция, смог состояться. Дождь, демонстрация властями силы и прямое запугивание.

Однако народ пришел. Сотни тысяч людей, как людское море — насколько охватывает взгляд, собрались на Площади победы. Массовость не уступает прошлому воскресенью, когда митинг назвали самым крупным за период после провозглашения независимости Беларуси.

Но еще несколько часов назад до объявленного марша казалось, что это всё невозможно. Небо над городом затянули низкие облака, власти заранее начали обработку населения. Вокруг площади Независимости были выставлены военные автомобили и так называемые "автозаки".

Министерство обороны выпустило сообщение, в котором говорилось, что не позволит проводить демонстрацию под "нацистским" флагом — так власти стали назвать национальный бело-красно-белый стяг. "При необходимости без колебания готовые применить оружие", — так угрожали людям.

Потом зарядил ливень. И город притих.

Зато затем, как по заказу, дождь прекратился, и народ пришел в движение. Из людских ручейков с окраин стали собираться нескончаемые колонны. Их не останавливало и то, что городские власти быстро закрыли центральные станции метро.

Вы в самом деле считаете, что просто мирным шествием достигните желаемого? — спросили спецкоры EPL и Delfi у молодой девушки. "Да, конечно, добьемся своей цели — чтобы он ушел".

"Мы знаем, что силовыми методами ничего не добиться. Поэтому и ведём себя здесь вежливо, спокойно, жизнерадостно. Только так мы чего-то добьемся", — говорит она и, глядя на прибывающих людей, становится всё более эмоциональной. "Извините, я сейчас заплачу оттого, что у нас такой ужасный президент, который управляет таким хорошим народом", — девушка еще раз демонстрирует: как вежливо, пристойно и спокойно ведут себя демонстранты, число которых постоянно только увеличивается. "Верим, сможем, победим", — скандируют они. И конечно — "Жыве Беларусь!"

Из громкоговорителей власти предупреждают находящихся на площади, что участие в несанкционированном митинге запрещено и наказуемо. Но народ в ответ кричит так, что заглушает звучащий из мегафонов текст.