DELFI В КИЕВЕ | Украинские бизнесмены намерены покорить мировой рынок через Эстонию(9)
Услуга электронного резидентства, которую предоставляет Эстония, набирает популярность среди украинских бизнесменов. С помощью программы бизнесмены открывают представительства в Эстонии. И если на родине зачастую возникают проблемы при оплате международных счетов, то благодаря Эстонии украинцы выходят на мировой рынок.
Кабаева впервые раскрыла семейные тайны
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Последствия отравления Алибасова: врач объяснил, как все будет