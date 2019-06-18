DELFI В КИЕВЕ | Украинские бизнесмены массово становятся э-резидентами, чтобы открывать предприятия в Эстонии(43)
Услуга электронного резидентства, которую предоставляет Эстония, набирает популярность среди украинских бизнесменов. С помощью программы бизнесмены открывают представительства в Эстонии. И если на родине зачастую возникают проблемы при оплате международных счетов, то благодаря Эстонии украинцы выходят на мировой рынок. Больше всего предприятий в Эстонии открыли именно э-резиденты из Украины.
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