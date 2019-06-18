18.06.2019, 17:30

DELFI В КИЕВЕ | Украинские бизнесмены массово становятся э-резидентами, чтобы открывать предприятия в Эстонии

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 9

Услуга электронного резидентства, которую предоставляет Эстония, набирает популярность среди украинских бизнесменов. С помощью программы бизнесмены открывают представительства в Эстонии. И если на родине зачастую возникают проблемы при оплате международных счетов, то благодаря Эстонии украинцы выходят на мировой рынок. Больше всего предприятий в Эстонии открыли именно э-резиденты из Украины.

13 июня в Киеве состоялась встреча украинских бизнесменов с представителями программы э-резидентства. На конференции рассказали о пользе программы, ее возможностях, а также о стартапах в Эстонии.

Мероприятие состоялось при сотрудничестве программы э-резиденства, стартап-центра Lift99 и посольства Эстонии на Украине.

Подробнее — в видеорепортаже Delfi.

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