DELFI В КИЕВЕ | Украинские бизнесмены массово становятся э-резидентами, чтобы открывать предприятия в Эстонии

13 июня в Киеве состоялась встреча украинских бизнесменов с представителями программы э-резидентства. На конференции рассказали о пользе программы, ее возможностях, а также о стартапах в Эстонии.

Мероприятие состоялось при сотрудничестве программы э-резиденства, стартап-центра Lift99 и посольства Эстонии на Украине.

Подробнее — в видеорепортаже Delfi.