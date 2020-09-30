DELFI В ИДА-ВИРУМАА | Доходы жителей падают, у предпринимателей убытков на десятки тысяч евро, коронавирус проник в школы

Инспектор нарвского отделения Департамента здоровья, или же коронадетектив, Ксения Козлова, в чьи рабочие обязанности входит выявление источников заражения коронавирусом, говорит, что в Ида-Вирумаа растет число зараженных. ”Я думаю, что вторая волна на подходе”, — не исключает коронадетектив.

По состоянию на начало учебного года в Йыхвиской русской основной школе было зарегистрировано 528 учеников. 14 и 15 сентября в школе отсутствовали 125 учеников. 16 сентября — 126 учеников, а 17 сентября — уже 142 ребенка.

По словам директора школы Ирины Шульгиной, одна из семей, где пять детей и все они ученики Йыхвиской русской основной школы, заболел один из родителей. Школьники трех старших классов оказались в поле зрения Департамента здоровья. Их направили сдавать тест на коронавирус. По итогам у всех он оказался положительным.

Владелец бара и клуба в Нарве Владимир Чердаков говорит, что коронакризис сказывается на нарвитянах — они стали меньше посещать увеселительные заведения.

”Люди стали меньше тратить и меньше ходить по заведениям. Я это прекрасно и сам понимаю: бюджет — это дело такое, оптимизация расходов".

Представитель отеля Narva Владимир Арет говорит, что в процентном соотношении доходы упали как минимум на 40%. ”Люди не едут в наш регион и не остаются на ночь. Туристов стало гораздо меньше. Много отмен”, — констатирует Арет.

То, что доходы падают, подтверждает и Чердаков. ”Чего ждет государство, я не знаю. Потому что доход упал в разы. Что будет завтра, я даже боюсь представить”, — говорит Чердаков.

И если отель пытается предлагать туристам в кризисное время какие-то пакеты в сотрудничестве с партнерами, то Чердаков смотрит на переориентирование и внедрение антикризисных мер скептически.

”В Нарве это вообще не работает. Придумали доставку, что-то навынос. Ребята, ну это же не Питер и не Москва. Возможно, в Таллинне это работает лучше, но Нарва — это маленький город. Здесь не работает много того, что работает в больших городах”, — рассуждает владелец бара и клуба.

Когда же будет готова вакцина от коронавируса? Представители Департамента здоровья говорят о возможных сроках. Подробнее — в видеорепортаже.