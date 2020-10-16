DELFI В АРМЕНИИ | Жители обстрелянного нагорно-карабахского села обратились к эстонцам: вы - сплоченный народ, как и армяне

- Вы из Эстонии? Передайте эстонцам, что они сплоченный народ, как и мы, армяне. Большой привет эстонцам! — говорит Гарник. К беседе подключился Степан. Говорит, что эстонцы — стальной народ.
- Вот такой, как мой кулак, — показывает Степан.
В это время к дому напротив на машине подъезжает другой житель. Из салона авто он выходит с автоматом.
- О чем мне вам рассказывать? Здесь ничего хорошего не происходит, — говорит Арам Газарян. По его словам, автомат в данных боевых условиях не защитит: "Мы-то идем с автоматом вперед, а они бьют с воздуха с беспилотников".
Сегодняшний выезд на место боевых действий был коротким. По возвращению на место дислокации телефон подключается к интернету. Тут же по WhatsApp раздается звонок. На экране телефона вижу, что это Вардан, с которым мы познакомились в самолете, когда летели из Минска в Ереван.
- Ты куда пропал, Рома джан? Ты где? Что у тебя? Сегодня целый день звоню, а ты не на связи, — выпалил мой лучший армянский друг и хорошим русским матерным объяснил, чтобы не лез на рожон. Кстати, Вардан так и записан у меня в телефоне — Best Armenian friend.
Договорились держать связь постоянно, а перед обратным вылетом снова увидеться в Ереване.
К вечеру решил поужинать в кафе. Местные дали координаты. Захожу в помещение — за столом сидят люди в форме, среди них одна девушка лет 25. Очень красивая, но скромная.
- Ой, извините, я перепутал. Хотел в кафе, — обращаюсь ко всем.
- Нет, не перепутал. Садись, дорогой. Кушать хочешь? Сейчас все будет, — ответил седовласый мужчина лет 55-60. За столом военные объясняют, что он — хозяин заведения. А женщина, которая принесла плов, — его супруга. Удивительное гостеприимство, даже белой вороной не чувствовал себя в этой компании. Перед уходом попросил счет. Владелец отреагировал в резкой форме сообщив, что здесь деньги не берут. Мою попытку оставить деньги на столе тут же завернули.
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