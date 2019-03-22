Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Весенняя романтика, готика и труп Эми Уайнхаус

Модные показы четверга начались с коллекции Marilin Sikkal. Мягкая и удобная одежда из флиса и легкой джинсы идеально подходит для расслабленного дня дома, ну или чтобы быстро сбегать в продуктовый. Это, наверное, максимум. Хотя вот и сама дизайнер называет ключевыми словами своего творчества легкость, мягкость и удобство. А как когда-то заявила стилист и редактор японского Vogue Анна Делло Руссо — ”Мода никогда не бывает удобной. Если вы чувствуете себя удобно, вы никогда не достигнете нужного образа”. Хотя тут можно поспорить.

Концепция Virtuoza by Liisi Tui благородна — создавать одежду из остатков ткани люксовых брендов. Однако тут же возникает вопрос — какое количество блузок или платьев можно сделать из остатков ткани? Стоит отметить, что многие ткани в коллекции действительно выглядят роскошно, особенно платье из неопрена с принтом из мазков краски, который придает ему структурный вид — будто оно реально покрыто краской.

Tallinn Design House представил сборную солянку из творчества своих дизайнеров: одежду Triinu Pungits, Liisa Soolepp, Woom, Raili Nõlvak, Vill Vill, Castlebird & Rose и Pohjanheimo; аксессуары и украшения Biut, Miurio, FRONT, Jukocute и MJU; обувь от Samelin.

После ярких принтов от TDH коллекция Eve Hanson представляет более хмурую и монохроматичную версию весны. Но и она имеет право быть — не у всех же весна ассоциируется с буйством красок. Тренч с пышными рукавами хоть и сдержанного коричневого цвета, но зато радует необычным кроем. Образ идеально дополняют очки с деревянной оправой.

Коллекция Alexanderling якобы вдохновлена культурой Индии, хотя без объяснений это не так уж и легко понять. Тут скорее образы гламурных див на пляжном отдыхе — повязала на голову платок в арабском стиле, накинула легкое струящееся платье, в руке не хватает коктейля и сигареты. Хотя в коллекции есть и след от 70-х, как пишет дизайнер. Одно уж точно: платье с резинкой как у спортивных штанов оценит любая любительница кроссовок Adidas на шпильке/танкетке.

Беатриче назвала свой бренд Beatrice Fenice и его символом является феникс, но к этой коллекции подошел бы больше ворон (тем более мужчина-модель крайне напоминает Брэндона Ли из фильма 1994 года). ”Труп невесты” Тима Бертона + Эми Уайнхаус + Вивьен Вествуд + рокабилли — вот из такого коктейля, кажется, сделана эта коллекция.

Буйство принтов на первый взгляд выглядит как костюмированное представление, но если откинуть всю готическую стилистику и разделить вещи и носить их по-отдельности, то все встает на свои места, ведь принты коллекции действительно очень необычные. Взять, например, принт из пчел — дизайнер крайне обеспокоена их вымиранием, и если в современных реалиях они могут символизировать смерть, то на протяжении веков они также являлись символом королевской власти.

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