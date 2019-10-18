18.10.2019, 15:58

Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Украинские картузы, шоу воздушных шаров и юбилей Ivo Nikkolo

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Андрей Данило
Андрей Данило
EST 9
Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Украинские картузы, шоу воздушных шаров и юбилей Ivo Nikkolo
Foto: Karli Saul, Scanpix

Таллиннская неделя моды продолжается и радует посетителей сюрпризами! Смотрите, что представили дизайнеры на втором дне Tallinn Fashion Week и как Ivo Nikkolo отпраздновал 25-летие!

Второй день недели моды начался с показа Brand NO.8 под названием "Дерево жизни" Наверное, это название отражается в коллекции контрастом цветов и принтов: блестящий принт "гусиные лапки" с ярко-красным, черное платье со вставками из полупрозрачного кружева и так далее. Коллекцию вновь сопровождают картузы от украинского дизайнера Руслана Багинского, которые уже успели засветиться на головах Беллы Хадид и Кайи Гербер.

Первая половина коллекции Piret Kuresaar, которую создает дуэт из Пирет и Ханны Куресаар, не впечатляет своей банальностью, зато вторую половину спасают интересные ткани. Да и теплая юбка-одеяло пригодится зимой и в гардеробе, и в хозяйстве.

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Если вам нравятся яркие цвета, то коллекция Alexanderling — для вас. К сожалению, особо стильной ее не назовешь. Однако дизайнеру Ану Линг нужно отдать должное за использование остатков ткани в своем творчестве, что помогает индустрии моды быть хоть чуточку более экологичнее.

Бренд Mammu Couture представил свою первую коллекцию пальто и (к сожалению) обычные для себя футболки со слоганами и юбки с рюшами. Но все это меркнет на фоне финала показа, когда модель Инна Жук сняла юбку, из-под которой к потолку взлетела сотня шаров. Фото и видео этого момента смотрите здесь!

Известный эстонский бренд Ivo Nikkolo, преданными поклонницами которого являются тысячи жительниц Эстонии, отмечал — 25 лет! В честь этого на подиуме было показано лучшее из осенне-зимней коллекции, превью весенней коллекции и комплекты, созданные специально для недели моды. Главный дизайнер бренда Бритта Лауметс повторила в коллекции и новые, и старые хиты за всю историю бренда. Что ж, с днем рождения, Ivo Nikkolo! Праздничные шары, видимо, были на предыдущем показе.

Смотрите все коллекции второго дня Tallinn Fashion Week!

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