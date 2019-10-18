Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Украинские картузы, шоу воздушных шаров и юбилей Ivo Nikkolo

Бренд Mammu Couture представил свою первую коллекцию пальто и (к сожалению) обычные для себя футболки со слоганами и юбки с рюшами. Но все это меркнет на фоне финала показа, когда модель Инна Жук сняла юбку, из-под которой к потолку взлетела сотня шаров. Фото и видео этого момента смотрите здесь!
Известный эстонский бренд Ivo Nikkolo, преданными поклонницами которого являются тысячи жительниц Эстонии, отмечал — 25 лет! В честь этого на подиуме было показано лучшее из осенне-зимней коллекции, превью весенней коллекции и комплекты, созданные специально для недели моды. Главный дизайнер бренда Бритта Лауметс повторила в коллекции и новые, и старые хиты за всю историю бренда. Что ж, с днем рождения, Ivo Nikkolo! Праздничные шары, видимо, были на предыдущем показе.
Смотрите все коллекции второго дня Tallinn Fashion Week!
Санду объявила о повышении зарплат и пособий для пенсионеров
Швейцария по-русски
Мать убитой в Саратове девочки сделала заявление
Жительница Севастополя накормила дочь кашей на кислоте