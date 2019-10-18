Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Украинские картузы, шоу воздушных шаров и юбилей Ivo Nikkolo

Второй день недели моды начался с показа Brand NO.8 под названием "Дерево жизни" Наверное, это название отражается в коллекции контрастом цветов и принтов: блестящий принт "гусиные лапки" с ярко-красным, черное платье со вставками из полупрозрачного кружева и так далее. Коллекцию вновь сопровождают картузы от украинского дизайнера Руслана Багинского, которые уже успели засветиться на головах Беллы Хадид и Кайи Гербер.

Первая половина коллекции Piret Kuresaar, которую создает дуэт из Пирет и Ханны Куресаар, не впечатляет своей банальностью, зато вторую половину спасают интересные ткани. Да и теплая юбка-одеяло пригодится зимой и в гардеробе, и в хозяйстве.

Если вам нравятся яркие цвета, то коллекция Alexanderling — для вас. К сожалению, особо стильной ее не назовешь. Однако дизайнеру Ану Линг нужно отдать должное за использование остатков ткани в своем творчестве, что помогает индустрии моды быть хоть чуточку более экологичнее.