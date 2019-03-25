Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Щупальца и мутации, дикие животные и переезд в Тарту

Коллекция ”Number 3” от Woolish, как и следует из названия бренда, сделана из мериносовой шерсти. Сама коллекция по себе довольно простая, но интересная стилистика, как чучела попугаев и других птиц на одежде, цепляет взгляд. Интересно, при желании птички идут в комплекте с нарядом? Единственное, что вызывает недоумение, вязаные аксессуары с логотипом бренда, которые как бы связывают моделям плечи — это пояса или шарфы? Возможно, дизайнеру стоило хоть водном образе показать, как правильно их носить.

Завершили вечер радужные коллекции дизайнеров Embassy of Fashion, выполненные в схожей цветовой гамме: Riina Põldroos, Aldo Järvsoo (с серьгами из специальной коллекции) Tanel Veenre) и Ketlin Bachmann.

Особенно хочется отметить творчество Ketlin Bachmann, чьи платья в пол из полос ткани с оборкой похожи на щупальца. Бахманн также не смогла устоять от черного цвета в своих коллекциях. Какие "щупальца" смотрятся эффектней — черные или розовые?

В субботу неделя моды переехала в Тарту — называть ее Таллиннской неделей моды стало сложнее. Кто знает, возможно в будущем неделя моды станет просто эстонской? Показы в Тару в рамках недели моды проходили впервые, и судя по тому, что они привлекли большое довольно широкую публику, этот эксперимент может в будущем иметь продолжение.

Любят эстонские дизайнеры пайетки, особенно блестящие! И их есть за что любить, ведь выглядят они при правильном использовании просто волшебно. Можно было бы сказать, что эта неделя моды прошла без пайеток, но тут на сцену вышли тартусские коллекции.

Тартусские показы открыл BRAND NO.8 с довольно простой коллекцией с интересными аксессуарами из перьев. Пояс-перо украсит любой простой образ. Завершили показ несколько ”русалочьих” образов из переливающейся ткани с пайетками. Сопровождали показ картузы от популярного украинского дизайнера Руслана Багинского и сумочки украинского бренда Jamemme.

В новой коллекции Diana Arno дизайнер не отказалась от элементов с птицами, являющимися символом бренда, хотя в этот раз было их меньше. О том, чем вдохновлена коллекция, дизайнер рассказала в интервью Delfi — смотрите здесь. Теперь Diana Arno также выпускает и носки с названием бренда. Как отметила сама Диана, для нее не странно видеть свое имя на носках — оно давно уже ассоциируется у нее, в первую очередь, с названием одноименного бренда.

Katrin Aasmaa всегда привносит в неделю моды заряд позитива — от музыки до надписей и вычурных предметов одежды. Вы считаете себя молодцом? Значит футболка от Аасмаа — для вас. Дизайнер часто использует в своих коллекциях — например, раньше у нее выходила одежда со слоганом ”давай” и ”просто супер” — но в этой коллекции надписей было меньше. Зато присутствовала уж очень необычная обувь, которую не многие рискнут примерить. Зато пальто — замечательные.

Aldo Järvsoo провел второй показ на неделе моды — в Тарту он представил коллекцию свадебных платьев, некоторые из которых напоминают в движении плывущие медузы. А вот свадебные юбки-шлейфы на штаны, возможно, не лучшая идея, особенно когда они смахнули всю пыль с подиума на публику — что уж говорить о походе в ЗАГС.

Самый яркий образ весенней недели моды по праву принадлежит Triinu Pungits. Простое боди с принтом костюма Супермена не инновационно — но вот эти руки, растущие из спины! Завораживающее зрелище, не правда ли? Осмелится ли кто-то из местных знаменитостей и светских деятелей надеть его на ковровую дорожку? Будем надеяться.