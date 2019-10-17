Delfi на Таллиннской неделе моды 2019: Анне Вески против эльфов и горячая борьба за "Золотую иглу"

Калле Аасмяэ представил коллекцию унисекс с парными нарядами для него и для нее. Концепция парных нарядов очень популярна в Южной Корее и Японии, а Аасмяэ как раз вдохновился на создание коллекции японскими классическими формами одежды и смелым сочетанием принтов. Возможно, своего мужа или парня вам будет сложно заставить надеть одинаковый наряд, но это во всяком случае лучше футболок "Я с ней" и "Я с ним".

Наконец, настал самый главный момент вечера, который все с нетерпением ждали. Впервые в истории на "Золотую иглу" были номинированы аж два русскоязычных дизайнера: Кирилл Сафонов и Арина Барановская, креативный директор Iris Janvier. Но заветная награда, как и приз зрительских симпатий, который определило онлайн-голосование, достались дизайнеру украшений Танелю Веэнре — чье творчество, кстати, когда-то даже украсило уши Кейт Мосс на обложке британского журнала Vogue.

Коллекция бренда Tanel Veenre Jewellery под названием "Венера" включала в себя уже известные всем по стилю серьги, которые на этот раз будто мутировали в причудливые конструкции. Дизайнер также впервые попробовал свою руку в создании платков и одежды, сочетающейся с коллекцией украшений. Одежда получилась не самая интересная по крою и форме, но это восполняли уникальные принты и игра красок.

В коллекции Iris Janvier наконец появилась и мужская одежда! Особенно замечательно выглядит длинная стеганая куртка цвета хаки со ответвлений. Конечно же, звездным моментом показа стал выход Анне Вески — публика была в восторге. Чтобы узнать больше о коллекции Iris Janvier и что Анне Вески думает об амплуа модели, смотрите наше видео.

Для Кирилла Сафонова это уже вторая номинация на "Золотую иглу". Начался показ с того, что на подиум буквально выполз мужчина, и изгибаясь во все стороны продвигался к началу подиума. После необычного перформанса начался уже показ самой коллекции, где среди моделей был телеведущая Анна Сапроненко и смешная лохматая собака. Показ проходил в сопровождении песен певицы Луны и Eurythmics.

Вместе с "Золотой иглой" традиционно вручали и "Серебряную иглу" за самый яркий вклад в эстонскую моду прошедшего года.

Молодой модельер Гита Сиймпоэг показал яркую коллекцию своего бренда GITA, которая походила на своего рода микс предыдущих коллекций, там был и ярко-оранжевый цвет, и шубы, похожие на коврики для ванны. Единственное, коллекция не выглядела целостно, а просто как сборище разномастных образов. А еще там были пушистые штаны с оборками из тюля, полупрозрачные на пятой точке — и такое бывает.

Меланхоличная и минималистичная коллекция бренда Ennos, за которым стоит дизайнер Керсти Похлак, после яркого творчества Гиты Сиймпоэг выглядела немного удручающе — с такого лучше начинать и потом идти по нарастающей. Тем не менее, она понравится всем тем, кто не любит одеваться ярко и вычурно, а предпочитает лаконичность.

Однако "Серебряную иглу" завоевала Эве Хансон, тем самым сотворив историю, ведь для нее это уже третья по счету игла — ранее Хансон получила целых две "Золотых иглы". Коллекция полна замечатаельной верхней одежды разной фактуры — взять, к примеру, плащ из "целлофановой" ткани. Поэтому можно простить, что длинные болтающиеся ремни и ленты на рукавах утратили актуальность, так как были в тренде пару сезонов назад.

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