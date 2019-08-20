20.08.2019, 21:44

Delfi на приеме в Розовом саду | Анне Вески вспоминает события 91-го: как всегда приехала откуда-то и тогда узнала, что случилось


Наталья Карасева
Прийт Симсон
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20 августа Эстония отмечает День восстановления независимости, а в Розовом саду проходит праздничный президентский прием. Delfi побывал на приеме и поговорил с гостями.

Анне Вески рассказала, что для нее значит этот праздник, как она его отмечает и что думает о речи президента Керсти Кальюлайд.

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