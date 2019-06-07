DELFI НА ПМЭФ | Зюганов: что вы там в Эстонии все время задираетесь с нами?

На просьбу Delfi прокомментировать сегодняшние отношения Эстонии и России, Зюганов поначалу ответил, что не хочет их комментировать.

"Рядом живем. Приезжала ваша президент. Что вы там все время задираетесь с нами?" — задал встречный вопрос Зюганов и добавил, что это не выгодно Эстонии и вообще никому.

Он отметил, что Эстония и Россия — соседи. "Нравятся соседи или нет, с соседями надо жить в мире и дружбе. Имея такого соседа, можно было иметь прекрасные условия для развития, а они все туда военных тянут и на Америку поглядывают", — сокрушается политик.

"До Америки 8000 километров, а до России — 500 метров, поэтому живите в дружбе и все будет в порядке", — говорит Зюганов.