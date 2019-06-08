DELFI НА ПМЭФ | Популярный блогер Илья Варламов: Нарву и Ивангород надо накрыть куполом, будет классный музей(52)
Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов считает, что эстонскую Нарву и российский Ивангород надо накрыть куполом и создать из этого музей. Об этом блогер рассказал в интервью Delfi на Петербургском международном экономическом форуме.
«Верный друг и порядочный человек»: умер актёр Александр Кузнецов
Вице-министр образования и науки РК арестована
Неожиданная находка в известных по всей России конфетах «Коровка»
Лечащий врач Алибасова рассказал о реакции родственников