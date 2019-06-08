08.06.2019, 11:20
DELFI НА ПМЭФ | Популярный блогер Илья Варламов: Нарву и Ивангород надо накрыть куполом, будет классный музей
Популярный российский блогер и урбанист Илья Варламов считает, что эстонскую Нарву и российский Ивангород надо накрыть куполом и создать из этого музей. Об этом блогер рассказал в интервью Delfi на Петербургском международном экономическом форуме.
Илья Варламов неоднократно делал обзоры про города Эстонии, в частности, он сравнивал приграничные города Нарву и Ивангород. Рассказывая о впечатлениях, он предложил накрыть города куполом и создать музей.
Вчера на полях Петербургского экономического форума провели встречу министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас и министр транспорта РФ Евгений Дитрих, которые обсуждали возможность открытия скоростного поезда Петербург-Таллинн.
Поскольку Варламов много путешествует, он также прокомментировал целесообразность открытия этой линии. Подробнее — в видеоинтервью.
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Решение по Кокорину было принято неспроста - Шнуров
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть