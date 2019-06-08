DELFI НА ПМЭФ | Популярный блогер Илья Варламов: Нарву и Ивангород надо накрыть куполом, будет классный музей

Илья Варламов неоднократно делал обзоры про города Эстонии, в частности, он сравнивал приграничные города Нарву и Ивангород. Рассказывая о впечатлениях, он предложил накрыть города куполом и создать музей.

Вчера на полях Петербургского экономического форума провели встречу министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас и министр транспорта РФ Евгений Дитрих, которые обсуждали возможность открытия скоростного поезда Петербург-Таллинн.

Поскольку Варламов много путешествует, он также прокомментировал целесообразность открытия этой линии. Подробнее — в видеоинтервью.