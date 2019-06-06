06.06.2019, 21:51

DELFI НА ПМЭФ | Отношения выходят на новый уровень. BLRT подписал с РФ двухмиллиардный контракт

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST

Компания Elme Messer Gaas (входит в концерн BLRT GRUPP) построит на территории особой экономической зоны ”Моглино” в Псковской области (Россия) новый уникальный воздухоразделительный завод по производству сжиженных газов. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей.

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трёхстороннее инвестиционное соглашение по реализации данного проекта между компанией AS Elme Messer Gaas, Псковской областью и особой экономической зоной ”Моглино”.

”Речь идет о возведении на Северо-Западе России высокотехнологичного энергоэффективного завода производительностью свыше 90 тысяч тонн в год: здесь будут производить сжиженный технический и медицинский кислород качеством более 99,95%, а также азот и аргон качеством более 99,999%. Завод станет крупнейшим по масштабу производства сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов предприятием в этом регионе”, — поясняет член правления Elme Messer Gaas Игорь Берман.

Целью проекта строительства нового воздухоразделительного завода является качественное развитие поставок имеющимся потребителям и увеличение продаж в целом по всему Северо-Западному округу, а также в центральной части России. Поставки будут осуществляться новыми современными автоцистернами, оборудованными по последнему слову техники.

Кроме этого, наличие мощного современного производственного ресурса в ОЭЗ ”Моглино” позволит компании нарастить объемы экспортных поставок в Республику Беларусь и страны Евросоюза. Реализация данного проекта приведёт к созданию свыше 55 новых рабочих мест с учётом смежных предприятий.

Начало строительства воздухоразделительного завода намечено на конец 2019 года, пуск производства — в четвертом квартале 2021 года.

Предприятие Elme Messer Gaas было основано в 1999 году и принадлежит в равных долях двум крупным концернам — BLRT Grupp (Эстония) и Messer Group (Германия).

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