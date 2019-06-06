DELFI НА ПМЭФ | Отношения выходят на новый уровень. BLRT подписал с РФ двухмиллиардный контракт

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано трёхстороннее инвестиционное соглашение по реализации данного проекта между компанией AS Elme Messer Gaas, Псковской областью и особой экономической зоной ”Моглино”.

”Речь идет о возведении на Северо-Западе России высокотехнологичного энергоэффективного завода производительностью свыше 90 тысяч тонн в год: здесь будут производить сжиженный технический и медицинский кислород качеством более 99,95%, а также азот и аргон качеством более 99,999%. Завод станет крупнейшим по масштабу производства сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов предприятием в этом регионе”, — поясняет член правления Elme Messer Gaas Игорь Берман.

Целью проекта строительства нового воздухоразделительного завода является качественное развитие поставок имеющимся потребителям и увеличение продаж в целом по всему Северо-Западному округу, а также в центральной части России. Поставки будут осуществляться новыми современными автоцистернами, оборудованными по последнему слову техники.

Кроме этого, наличие мощного современного производственного ресурса в ОЭЗ ”Моглино” позволит компании нарастить объемы экспортных поставок в Республику Беларусь и страны Евросоюза. Реализация данного проекта приведёт к созданию свыше 55 новых рабочих мест с учётом смежных предприятий.