06.06.2019, 14:50
DELFI НА ПМЭФ | Олег Тиньков в августе приедет в Таллинн. Будет ли в Эстонии открыт "Тинькофф Банк"?
На Петербугском международном экономическом форуме российский миллиардер, банкир и бизнесмен Олег Тиньков ("Тинькофф Банк") рассказал Delfi, что в августе на два дня приедет в Таллинн.
“Буду справлять юбилей своей супруги, она эстонка”, — пояснил он. В марте 2019 года Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало товарный знак Tinkoff Collection T 1759. Заявку подала компания Larkpark Services, которой принадлежат другие товарные знаки группы “Тинькофф”.
Есть ли у него бизнес в Эстонии и собирается ли предприниматель открывать в Эстонии банк? Смотрите видео.
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