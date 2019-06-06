DELFI НА ПМЭФ | Олег Тиньков в августе приедет в Таллинн. Будет ли в Эстонии открыт "Тинькофф Банк"?

“Буду справлять юбилей своей супруги, она эстонка”, — пояснил он. В марте 2019 года Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало товарный знак Tinkoff Collection T 1759. Заявку подала компания Larkpark Services, которой принадлежат другие товарные знаки группы “Тинькофф”.

Есть ли у него бизнес в Эстонии и собирается ли предприниматель открывать в Эстонии банк? Смотрите видео.