07.06.2019, 07:30
DELFI НА ПМЭФ | Министр образования РФ порекомендовал ЭР действовать осторожно при переводе образования на эстонский(99)
Министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков посоветовал Эстонии, которая планирует перевести все образование на эстонский, "действовать взвешенно и осторожно".
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