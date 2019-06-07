07.06.2019, 07:30

DELFI НА ПМЭФ | Министр образования РФ порекомендовал ЭР действовать осторожно при переводе образования на эстонский

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
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Министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков посоветовал Эстонии, которая планирует перевести все образование на эстонский, "действовать взвешенно и осторожно".

Об этом глава ведомства рассказал в интервью Delfi на Петербургском международном экономическом форуме. Как пояснил Котюков, цель образования — давать базовые знания и профессиональные компетенции.

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