DELFI НА ПМЭФ | Министр московского правительства — о новых отношениях с Таллинном и скоростном поезде МСК-ТЛН

”Отношения между Москвой и мэрией Таллинна активизируются. Я искренне рад, что у нас выстраиваются добрые и прагматичные отношения с господином Кылвартом”, — отметил Черемин.

По его словам, обе стороны в ближайшее время выйдут с инициативой разработать и подписать программу сотрудничества между Москвой и Таллинном, которая бы охватывала различные сферы: транспорт, здравоохранение, культуру и туризм.

”Таллинн ведь является излюбленным направлением для российских туристов”, — подчеркнул высокопоставленный московский чиновник.

Черемин отметил большую перспективу в экономических отношениях между двумя столицами.

”Есть огромный потенциал в развитии связей, для проникновения эстонского бизнеса в различные регионы России, в том числе в один из самых привлекательных — Москву”, — сказал собеседник и выразил надежду на то, что и московские бизнесмены смогут удачно вкладываться в эстонскую экономику, в Таллинн, в том числе и в его туристическую сферу.

”У нас между Москвой и Таллинном есть воздушное сообщение, надеюсь обе стороны договорятся и о скоростном железнодорожном сообщении”, — сказал в заключении министр московского правительства.