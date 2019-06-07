DELFI НА ПМЭФ | Аас провел встречу с Дитрихом: стороны заинтересованы в скоростном поезде Таллинн-Петербург

Дитрих отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением регулярных встреч. Для этого будет создана спецкомиссия.

"Коснулись некоторых вопросов, связанных с работой автомобильного транспорта, обменом разрешениями. Проговорили вопросы, связанные с соглашением о прямом железнодорожном сообщении", — рассказал Дитрих.

Таави Аас выразил удовлетворенность тем, что эта встреча в Санкт-Петербурге состоялась и совместная работа комиссий двух стран будет продолжена.

Дитрих добавил, что в июле состоится встреча двух сторон по вопросу автомобильного транспорта. На вопрос Delfi, будет ли запущен скоростной поезд Петербург-Таллинн, Аас ответил, что Эстония заинтересована в этом. "Ждем туристов, будем делать все, чтобы это было возможным", — сказал Аас.

О сроках запуска пока не известно.