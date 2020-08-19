Делегация Рийгикогу в ПАСЕ: мы поддерживаем организацию новых прозрачных выборов в Беларуси

”В сложившейся ситуации Александр Лукашенко должен сделать все для того, чтобы остановить насилие по отношению к политзаключенным. Он мог бы также подать в отставку. Невозможно представить, как он может оставаться президентом после того, как и элита, и рабочий класс Беларуси выразили свою волю”, — сказала руководитель делегации Мария Юферева-Скуратовски. Она добавила, что делегация Эстонии поддерживает организацию новых прозрачных выборов.

В заявлении указано, что голосование и подсчет голосов на президентских выборах в Беларуси не отвечают международным стандартам голосования и не отражают свободную волю народа Беларуси. В заявлении осуждают применение насилия против участников мирных сборищ и призывают власти Беларуси безотлагательно освободить всех незаконно задержанных. Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призывают стороны к мирному диалогу и подтверждают свою готовность к предоставлению платформы для переговоров. В заявлении предупреждают Российскую Федерацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси.

К заявлению присоединились члены делегации Рийгикогу в ПАСЕ Раймонд Кальюлайд, Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Рейтельманн, Райво Тамм и Вилья Тоомаст.