Делегация Рийгикогу хочет обсудить ситуацию с Навальным на предстоящем заседании ПАСЕ

”Обе темы остро противоречат принципам прав человека, — сказала руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски. — Поэтому мы считаем важным обсудить эти вопросы в ассамблее. Учитывая повышенное внимание к задержанию Навального, можно предположить, что тема Беларуси в этот раз несколько отойдет на задний план. Тем болееa важно для нас удерживать вопрос о ситуации в Беларуси на повестке дня”.

Также, по словам Юферевой-Скуратовски, в качестве важного вопроса на ассамблее будет рассматриваться тема вакцинации от COVID-19.

Во вторник состоятся выборы судей Европейского суда по правам человека, заместителя Генерального секретаря Совета Европы и Генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вечером в тот же день пройдет голосование по совместной процедуре о призыве к порядку нарушителей принципов Совета Европы. Инициатива нашла широкую поддержку, но делегация Российской Федерации выразила желание представить со свой стороны поправки.

В понедельник Мария Юферева-Скуратовски выступит на обсуждении председательства Германии, а также наблюдения за выборами парламента Грузии. В среду член делегации Вилья Тоомаст расскажет о вакцинировании против COVID-19. В четверг на внеочередных дебатах Раймонд Кальюлайд и Мария Юферева-Скуратовски хотят выступить в поддержку Навального.

Также в видео-встрече примут участие члены делегации Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Рейтельманн и Райво Тамм.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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