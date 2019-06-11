11.06.2019, 08:00

Делегация Эстонии примет участие в форуме безопасности комиссий по обороне в Швеции


rus.delfi.ee
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Julgeolekuteemaline avalik arutelu Riigikogus
Julgeolekuteemaline avalik arutelu Riigikogus Foto: Rauno Volmar

В Швеции председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Андрес Метсоя и член комиссии Йоханнес Керт примут участие в форуме безопасности комиссий по обороне парламентов Северных и Балтийских стран. Центральной темой форума станет укрепление безопасности в регионе, сообщает Рийгикогу.

На повестке дня — усиление сопротивляемости в обществе и развитие Европейского оборонного фонда.

”Укрепление сотрудничества между Северными и Балтийскими странами крайне важно, учитывая ситуацию в сфере безопасности в регионе. Это сотрудничество необходимо развивать, — сказал Метсоя. — Важно оптимизировать обмен информацией. Это касается как информирования о ситуациях, так и реагирования в случае потенциального кризиса”.

Сегодняшнее обсуждение посвящено поиску ответа на вопрос: что такое сопротивляемость общества. Речь пойдет о бесперебойности снабжения и сотрудничестве между государствами и оборонными предприятиями.

”Важно в тесном сотрудничестве с НАТО повышать конкурентоспособность и инновационный потенциал Европы. Мы видим потребность в Оборонном фонде и возможности организации научной деятельности в области оборонной промышленности и сотрудничества, нацеленного на повышение общего оборонного потенциала.

Участники форума безопасности также получат обзор деятельности по развитию оборонной способности Швеции.

Ежегодные встречи комиссий по обороне парламентов трех Балтийских государств получили свое начало в Литве в 1998 году. С 2011 года в мероприятиях также принимают участие делегации комиссий по государственной обороне парламентов Северных стран и Польши.

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