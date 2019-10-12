Делегация Эстонии примет участие в ежегодном заседании НАТО в Лондоне

Комитет по гражданскому измерению безопасности обсудит безопасность границ и решение кризиса с беженцами. Также планируется обсудить коррупцию и ситуацию с правами человека в России и на Украине.

Комитет по обороне и безопасности обсудит реагирование на вызовы России, а также вопросы, связанные с ядерным сдерживанием и контролем над вооружениями. Тема его заседания — трансатлантическое сотрудничество в сфере обороны и безопасности и подготовка новой стратегии в отношении Ирана. Также планируется рассмотреть оказание поддержки союзным войскам и их международным партнерам в Афганистане.

Комитет по экономике обсудит торговую политику Великобритании после выхода из Европейского союза, в т. ч. торговые отношения с ЕС, США и Канадой. Доклады комитета также посвящены цифровым рынкам и кибербезопасности, а также развитию Северной Македонии и вступлению государства в НАТО. Кроме того, планируется обсудить эффективность международных санкций в связи с Россией.

Политический комитет рассмотрит деятельность альянса за 70 лет и ситуацию с трансатлантическими отношениями. Также будут представлены анализ задач и возможностей НАТО при обеспечении безопасности и стабильности в Африке и доклад по развитию ситуации в сфере безопасности в Персидском заливе.

Комитет по науке и технологии обсудит технологические тенденции и применение искусственного интеллекта в сфере безопасности. Основными темами обсуждения станут НАТО в современном кибермире и возможности укрепления безопасности и обороны.