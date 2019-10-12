Делегация Эстонии примет участие в ежегодном заседании НАТО в Лондоне

Члены делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Антс Лаанеотс, Лео Куннас и Свен Сестер примут участие в ежегодном заседании ассамблеи в Лондоне. Заседание продлится до понедельника.
Член делегации Антс Лаанеотс сказал, что в Лондоне планирует спросить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, каким будет ответ НАТО на решение США и России выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. ”Я хочу знать, что НАТО и Европейский союз планируют предпринять, чтобы защитить себя от российских ракет средней дальности, так как у Европейского союза таких ракет нет”, — отметил Лаанеотс.
По словам члена делегации Свена Сестера, одна из основных задач ПА НАТО — это сотрудничество государств-членов в вопросах обороны и безопасности. ”Для того, чтобы эффективно выполнять цели альянса, правительства государств-членов должны довести свои расходы на оборону до согласованного уровня т.е. 2 % ВВП. НАТО укрепляет чувство безопасности всех государств-членов, и Эстония по-прежнему поддерживает более справедливое и равномерное распределение расходов на операции и присутствие альянса”, — сказал Сестер.
Комитеты ассамблеи рассмотрят и дадут оценку различным докладам.
Комитет по гражданскому измерению безопасности обсудит безопасность границ и решение кризиса с беженцами. Также планируется обсудить коррупцию и ситуацию с правами человека в России и на Украине.
Комитет по обороне и безопасности обсудит реагирование на вызовы России, а также вопросы, связанные с ядерным сдерживанием и контролем над вооружениями. Тема его заседания — трансатлантическое сотрудничество в сфере обороны и безопасности и подготовка новой стратегии в отношении Ирана. Также планируется рассмотреть оказание поддержки союзным войскам и их международным партнерам в Афганистане.
Комитет по экономике обсудит торговую политику Великобритании после выхода из Европейского союза, в т. ч. торговые отношения с ЕС, США и Канадой. Доклады комитета также посвящены цифровым рынкам и кибербезопасности, а также развитию Северной Македонии и вступлению государства в НАТО. Кроме того, планируется обсудить эффективность международных санкций в связи с Россией.
Политический комитет рассмотрит деятельность альянса за 70 лет и ситуацию с трансатлантическими отношениями. Также будут представлены анализ задач и возможностей НАТО при обеспечении безопасности и стабильности в Африке и доклад по развитию ситуации в сфере безопасности в Персидском заливе.
Комитет по науке и технологии обсудит технологические тенденции и применение искусственного интеллекта в сфере безопасности. Основными темами обсуждения станут НАТО в современном кибермире и возможности укрепления безопасности и обороны.
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