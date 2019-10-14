Делегация Эстонии осуждает военную акцию Турции в Сирии

По словам председателя делегации Айвара Кокка, начатая Турцией военная операция в Северо-восточной Сирии за считанные дни привела к гибели десятков мирных жителей. ”По оценке ООН, регион военных действий покинуло порядка 100 000 мирных граждан. Это число стремительно растет. Одностороннее решение Турции начать военную операцию угрожает результатам уже прошедших мирных переговоров и может привести к новому серьезному миграционному кризису”, — сказал Кокк.

На этой неделе члены делегации Эстонии в Межпарламентском союзе примут участие в ассамблее, которая пройдет в Белграде (столица Сербии). Основная тема заседания — укрепление международного права. Основное внимание будет уделено роли парламентов и региональному сотрудничеству. Участники обсудят гендерное равноправие, влиятельность молодежи, защиту прав человека и универсальное страхование здоровья.

На 141-й ассамблее Эстонию также будут представлять члены делегации Хелле-Мооника Хельме, Тоомас Кивимяги и Марика Туус-Лауль.

Межпарламентский союз — самая давняя и крупная межпарламентская организация. Она была основана 130 лет назад и объединяет 178 государств-членов по всему миру. Эстония была членом союза в 1921–1940 гг. и восстановила свое членство после обретения независимости в 1991 году.