"Дела Эстонии пойдут в гору". Лаури Лаатс верит в способности нашей молодежи

”У меня сегодня очень хорошее чувство по поводу мустамяэской молодежи”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс, который провел торжественную церемонию вместе с руководителем Мустамяэского открытого молодежного центра Юлией Тийдо.

”Когда я посмотрел, сколько было номинировано претендентов во всех категориях, и ознакомился с их достижениями и затеями, то сделать выбор было действительно очень трудно! Мустамяэские школьники деятельные, снимаю перед ними шляпу, желаю им всем продолжения высокого полета! Но что мне особенно запало в душу и что — здесь есть небольшой риск показаться пристрастным, но я рискну! — я хотел бы особенно подчеркнуть, в категории ”Хорошая идея” одержал победу 12 ”c” класс Таллиннской немецкой гимназии, который в полном составе ходил сдавать кровь в Таллиннский центр крови и призвал всех 18-летних стать донором. Если наша молодежь, о которой часто выражают мнение, что она живет только в цифровом мире, делает такие шаги, то… То мы можем быть уверены, что дела Эстонии пойдут в гору и все будет в полном порядке. Большое спасибо мустамяэской молодежи, с ее знаниями нас всех ждет впереди только хорошее!”