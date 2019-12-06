"Дела Эстонии пойдут в гору". Лаури Лаатс верит в способности нашей молодежи

К категории ”Деятельная молодежная группа” победила группа ”Aktiiv” из Таллиннской 32-й средней школы, которая была необычайно активной в уходящем году. Из длинного списка их начинаний стоит отметить гимнастический праздник ЭР101, организацию школьного Playbox, стильные перемены во всей школе раз в месяц, помимо этого издание школьной газеты, занятие искусством, медиа, звукотехникой и многим другим. В группу ”Aktiiv” на данный момент входит 102 участника из 9–12 классов.
С учетом вышеприведенного не удивительно, что в категории ”Активный участник” одержал победу Илья Обухов, руководитель и промоутер группы ”Aktiiv” из Таллиннской 32-й средней школы, а также еще и член правления Союза ученических представительств Эстонии.
Титул лауреата ”Молодой инициатор” получил Георгий Лагвилава, организатор деятельности по интересам из Таллиннской 53-й средней школы, который внес большой вклад в увеличение цифровой компетенции учеников и учителей, а также является тренером кружка робототехники и готовит команду к соревнованиям ROBOTEX. И при этом учась в университете!
В категории ”Молодой талант” в области красивых искусств одержала победу Элл Юхани, которая в этом году принесла призовые места с различных конкурсов юмористических, страшных и других рассказов, завоевала 1-е место в пятиборье Таллиннской немецкой гимназии по математике, так что она талантлива во всех отношениях.
Спортивную часть категории ”Молодой талант” закрыла в острой борьбе фигуристка Нина Петрыкина, которая в этом году на различных соревнованиях этапа Гран-при среди юниоров завоевала высокие места.
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