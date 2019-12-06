06.12.2019, 16:31

"Дела Эстонии пойдут в гору". Лаури Лаатс верит в способности нашей молодежи

 (1)
EST 1
"Дела Эстонии пойдут в гору". Лаури Лаатс верит в способности нашей молодежи
Mustamäe linnaosavalitsus

В мустамяэском культурном центре ”Кая” прошло мероприятие по чествованию мустамяэских школьников под названием ”Noorte Imedemaal” (В молодежной стране Чудес), на котором вручили призы в различных категориях.

”У меня сегодня очень хорошее чувство по поводу мустамяэской молодежи”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс, который провел торжественную церемонию вместе с руководителем Мустамяэского открытого молодежного центра Юлией Тийдо.

”Когда я посмотрел, сколько было номинировано претендентов во всех категориях, и ознакомился с их достижениями и затеями, то сделать выбор было действительно очень трудно! Мустамяэские школьники деятельные, снимаю перед ними шляпу, желаю им всем продолжения высокого полета! Но что мне особенно запало в душу и что — здесь есть небольшой риск показаться пристрастным, но я рискну! — я хотел бы особенно подчеркнуть, в категории ”Хорошая идея” одержал победу 12 ”c” класс Таллиннской немецкой гимназии, который в полном составе ходил сдавать кровь в Таллиннский центр крови и призвал всех 18-летних стать донором. Если наша молодежь, о которой часто выражают мнение, что она живет только в цифровом мире, делает такие шаги, то… То мы можем быть уверены, что дела Эстонии пойдут в гору и все будет в полном порядке. Большое спасибо мустамяэской молодежи, с ее знаниями нас всех ждет впереди только хорошее!”

Читайте также:

К категории ”Деятельная молодежная группа” победила группа ”Aktiiv” из Таллиннской 32-й средней школы, которая была необычайно активной в уходящем году. Из длинного списка их начинаний стоит отметить гимнастический праздник ЭР101, организацию школьного Playbox, стильные перемены во всей школе раз в месяц, помимо этого издание школьной газеты, занятие искусством, медиа, звукотехникой и многим другим. В группу ”Aktiiv” на данный момент входит 102 участника из 9–12 классов.

С учетом вышеприведенного не удивительно, что в категории ”Активный участник” одержал победу Илья Обухов, руководитель и промоутер группы ”Aktiiv” из Таллиннской 32-й средней школы, а также еще и член правления Союза ученических представительств Эстонии.
Титул лауреата ”Молодой инициатор” получил Георгий Лагвилава, организатор деятельности по интересам из Таллиннской 53-й средней школы, который внес большой вклад в увеличение цифровой компетенции учеников и учителей, а также является тренером кружка робототехники и готовит команду к соревнованиям ROBOTEX. И при этом учась в университете!

В категории ”Молодой талант” в области красивых искусств одержала победу Элл Юхани, которая в этом году принесла призовые места с различных конкурсов юмористических, страшных и других рассказов, завоевала 1-е место в пятиборье Таллиннской немецкой гимназии по математике, так что она талантлива во всех отношениях.

Спортивную часть категории ”Молодой талант” закрыла в острой борьбе фигуристка Нина Петрыкина, которая в этом году на различных соревнованиях этапа Гран-при среди юниоров завоевала высокие места.

Читайте также: