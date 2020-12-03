Дед Мороз поселился в Таллиннской ратуше и ждет звонков от русскоязычных ребят

Каждое предрождественское воскресенье у всех желающих будет редкая возможность в режиме реального времени наблюдать за работой посетившего Таллинн Деда Мороза, заглянуть в его кабинет и даже позвонить ему.

Дозвониться до Деда Мороза с помощью смартфона или компьютера совсем не сложно. Сначала стоит заручиться поддержкой взрослого — он обязательно должен присутствовать во время видеозвонка. Теперь самое время проверить исправность всех средств связи — интернета, микрофона и камеры.

Дед Мороз любезно выделил в своем плотном графике время для звонков малышей:

6 декабря 15.00-17.00

13 декабря 15.00-17.00

20 декабря 15.00-17.00



В это время Дед Мороз очень ждет звонков ребятишек на страничке helistajõuluvanale.ee — позвоните Деду Морозу и расскажите ему о своих новогодних желаниях!



Подробные технические инструкции для звонка Деду Морозу



С помощью компьютера:



Пожалуйста, убедитесь, что у вас работают микрофон и камера. Браузер попросит разрешения, убедитесь, что оно выдано.

Нажмите на находящееся в правом нижнем углу страницы колесико, чтобы убедиться в том, что камера и звук работают.

Если готовы, стучите в дверь! (”Тук-тук”)

Вас впустят при первой возможности.

Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.



Со смартфона:



Для начала необходимо загрузить приложение Whereby — руководство сразу на главной странице, следуйте ему.

Как только программа будет установлена, убедитесь, что разрешили браузеру пользоваться микрофоном и камерой телефона.

Если готовы, стучите в дверь! (”Тук-тук”)

Вас впустят при первой возможности.

Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.



Лайфхак от гномиков

Дед Мороз не молод, но он отлично разбирается в новейших технологиях! Голограмму Деда Мороза в этом году можно повстречать на Ратушной площади вплоть до 10 января. Приходите на встречу с особым гостем и не забывайте сохранять дистанцию (2+2)!