Дед Мороз поселился в Таллиннской ратуше и ждет звонков от русскоязычных ребят

Из главной резиденции на Северном полюсе поступил указ строго соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому Дед Мороз, он же Санта-Клаус, в этом году будет отвечать на видеозвонки ребятишек из своего временного представительства в Таллиннской ратуше. Дед Мороз прекрасно владеет не только эстонским, но и русским языком, и он очень ждет звонков всех малышей с рассказами о новогодних желаниях!
Каждое предрождественское воскресенье у всех желающих будет редкая возможность в режиме реального времени наблюдать за работой посетившего Таллинн Деда Мороза, заглянуть в его кабинет и даже позвонить ему.
Дозвониться до Деда Мороза с помощью смартфона или компьютера совсем не сложно. Сначала стоит заручиться поддержкой взрослого — он обязательно должен присутствовать во время видеозвонка. Теперь самое время проверить исправность всех средств связи — интернета, микрофона и камеры.
Дед Мороз любезно выделил в своем плотном графике время для звонков малышей:
6 декабря 15.00-17.00
13 декабря 15.00-17.00
20 декабря 15.00-17.00
В это время Дед Мороз очень ждет звонков ребятишек на страничке helistajõuluvanale.ee — позвоните Деду Морозу и расскажите ему о своих новогодних желаниях!
Подробные технические инструкции для звонка Деду Морозу
С помощью компьютера:
Пожалуйста, убедитесь, что у вас работают микрофон и камера. Браузер попросит разрешения, убедитесь, что оно выдано.
Нажмите на находящееся в правом нижнем углу страницы колесико, чтобы убедиться в том, что камера и звук работают.
Если готовы, стучите в дверь! (”Тук-тук”)
Вас впустят при первой возможности.
Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.
Со смартфона:
Для начала необходимо загрузить приложение Whereby — руководство сразу на главной странице, следуйте ему.
Как только программа будет установлена, убедитесь, что разрешили браузеру пользоваться микрофоном и камерой телефона.
Если готовы, стучите в дверь! (”Тук-тук”)
Вас впустят при первой возможности.
Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.
Лайфхак от гномиков
Дед Мороз не молод, но он отлично разбирается в новейших технологиях! Голограмму Деда Мороза в этом году можно повстречать на Ратушной площади вплоть до 10 января. Приходите на встречу с особым гостем и не забывайте сохранять дистанцию (2+2)!
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