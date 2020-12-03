03.12.2020, 15:33

Дед Мороз поселился в Таллиннской ратуше и ждет звонков от русскоязычных ребят


EST 12
Rahvusvahelised jõuluvanade talimängud 2018
Rahvusvahelised jõuluvanade talimängud 2018Foto: Argo Ingver

Из главной резиденции на Северном полюсе поступил указ строго соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому Дед Мороз, он же Санта-Клаус, в этом году будет отвечать на видеозвонки ребятишек из своего временного представительства в Таллиннской ратуше. Дед Мороз прекрасно владеет не только эстонским, но и русским языком, и он очень ждет звонков всех малышей с рассказами о новогодних желаниях!

Каждое предрождественское воскресенье у всех желающих будет редкая возможность в режиме реального времени наблюдать за работой посетившего Таллинн Деда Мороза, заглянуть в его кабинет и даже позвонить ему.

Дозвониться до Деда Мороза с помощью смартфона или компьютера совсем не сложно. Сначала стоит заручиться поддержкой взрослого — он обязательно должен присутствовать во время видеозвонка. Теперь самое время проверить исправность всех средств связи — интернета, микрофона и камеры.

Дед Мороз любезно выделил в своем плотном графике время для звонков малышей:

  • 6 декабря 15.00-17.00
  • 13 декабря 15.00-17.00
  • 20 декабря 15.00-17.00


В это время Дед Мороз очень ждет звонков ребятишек на страничке helistajõuluvanale.ee — позвоните Деду Морозу и расскажите ему о своих новогодних желаниях!

Подробные технические инструкции для звонка Деду Морозу


С помощью компьютера:

  • Пожалуйста, убедитесь, что у вас работают микрофон и камера. Браузер попросит разрешения, убедитесь, что оно выдано.
  • Нажмите на находящееся в правом нижнем углу страницы колесико, чтобы убедиться в том, что камера и звук работают.
  • Если готовы, стучите в дверь! (”Тук-тук”)
  • Вас впустят при первой возможности.
  • Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.


Со смартфона:

  • Для начала необходимо загрузить приложение Whereby — руководство сразу на главной странице, следуйте ему.
  • Как только программа будет установлена, убедитесь, что разрешили браузеру пользоваться микрофоном и камерой телефона.
  • Если готовы, стучите в дверь! (”Тук-тук”)
  • Вас впустят при первой возможности.
  • Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.


Лайфхак от гномиков

Дед Мороз не молод, но он отлично разбирается в новейших технологиях! Голограмму Деда Мороза в этом году можно повстречать на Ратушной площади вплоть до 10 января. Приходите на встречу с особым гостем и не забывайте сохранять дистанцию (2+2)!

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