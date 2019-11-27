ДЕБАТЫ | "Плясать под американскую дудку — в наших интересах". Грязин и Криштафович "спорят" о НАТО, плане Б и российской угрозе

"НАТО нужно сфокусироваться. Прошлая цель альянса — защита от СССР — уже неактуальна. Россия для Эстонии никакой военной опасности не представляет. Но важно понимать, чтобы так и продолжилось, для этого требуется сильный военный щит, которым сейчас является НАТО.

Альянсу требуется военно-политическая концентрация. НАТО, как организации, нужно понять — зачем она существует. Нам это понятно, а Брюсселю, мне кажется, не совсем понятно", — сказал Игорь Грязин.

"То, что сегодня в Нарве нет так называемых ”зеленых человечков” (военнослужащие Российской Федерации без знаков различия - прим.ред.) — полностью заслуга НАТО. После Крыма, ситуации в Украине, Грузии, мы находимся в другой геополитической обстановке. Я не согласен с тем, что Россия не представляет угрозы. Перестройка мира после развала СССР, которая осуществляется путинским правительством с применением силы ко всем своим соседям, тому пример", — ответил Евгений Криштафович