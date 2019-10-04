04.10.2019, 07:31

ДЕБАТЫ на RusDelfi | Судьба русской школы: стеклянный потолок — есть, обучение госязыку слабое, за 25 лет лучше не стало, зато на родном языке

видеобатл педагогов
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Русская школа — что ее ждет через 15 лет? Об этом рассуждают и спорят преподаватель истории в русской школе и директор эстонской школы. Смотрите видео RusDelfi!

В студии встретились: Ольга Сайковская, директор эстонской школы Костивере, и Игорь Калакаускас, преподаватель в русской Тынисмяэской реальной школе.

В начале ведущий дискуссии попросил назвать один плюс и один минус обучения на русском языке. По версии Калакаускаса, плюс в том, что ученики получают информацию и расширяют кругозор на своем родном языке, в понятной для себя форме. "Минусы. Я особо их не вижу. Не понимаю, каким образом обучение на русском мешает изучению эстонского языка. Конечно же, отдельный ряд предметов можно было бы изучать на эстонском языке. В целом, нынешний формат 60/40 — компромиссное решение, оно должно устраивать всех", — говорит он.

Как утверждает Сайковская, несомненный плюс — погружение в русскую культуру, изучение поэзии, музыки, литературы. В то же время перед русскими учениками открывается огромный ресурс в интернете. "Минус, что дети оторваны от местного культурного контекста. Они не могут пойти в эстонский театр и понять все, о чем там говорят. Также они зачастую заводят первых эстонских друзей только в университете, если туда поступают. А если не идут, то они так и остаются в своем замкнутом "русском мире". Я не говорю, что он плохой, но это такой путь".

В ходе дебатов участники обсудили пять тезисов:

  • Русский в эстонской школе перестанет быть русским
  • Русские школьники упираются в стеклянный потолок
  • Русская школа 300 лет функционировала — зачем закрывать?
  • Учителей в школах не хватает. Как работать и есть ли такая же проблема в эстонских школах?
  • Что будет с русской школой через 10-15 лет?


Как Игорь ответил на вопрос, в какую школу вы бы отдали своего 7-летнего ребенка прямо сейчас, и что думает Ольга о стрессе для русских детей в эстонском обществе — смотрите на видео!


Если вы посмотрели дебаты, то обязательно проголосуйте:

Операторы: Оливер Цупсман, Андрес Путтинг. Монтаж: Арсений Крехов. Ассистент: Андрей Цветаев. Ведущий и редактор: Виталий Бесчастный.

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