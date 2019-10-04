ДЕБАТЫ на RusDelfi | Судьба русской школы: стеклянный потолок — есть, обучение госязыку слабое, за 25 лет лучше не стало, зато на родном языке

В студии встретились: Ольга Сайковская, директор эстонской школы Костивере, и Игорь Калакаускас, преподаватель в русской Тынисмяэской реальной школе.

В начале ведущий дискуссии попросил назвать один плюс и один минус обучения на русском языке. По версии Калакаускаса, плюс в том, что ученики получают информацию и расширяют кругозор на своем родном языке, в понятной для себя форме. "Минусы. Я особо их не вижу. Не понимаю, каким образом обучение на русском мешает изучению эстонского языка. Конечно же, отдельный ряд предметов можно было бы изучать на эстонском языке. В целом, нынешний формат 60/40 — компромиссное решение, оно должно устраивать всех", — говорит он.

Как утверждает Сайковская, несомненный плюс — погружение в русскую культуру, изучение поэзии, музыки, литературы. В то же время перед русскими учениками открывается огромный ресурс в интернете. "Минус, что дети оторваны от местного культурного контекста. Они не могут пойти в эстонский театр и понять все, о чем там говорят. Также они зачастую заводят первых эстонских друзей только в университете, если туда поступают. А если не идут, то они так и остаются в своем замкнутом "русском мире". Я не говорю, что он плохой, но это такой путь".