ДЕБАТЫ | Легалайзу — быть? Очень убедительные аргументы о пользе марихуаны, которые похожи на коммунистическую агитацию

"Я не отрицаю, что мы когда-нибудь придем к легализации легких наркотиков. Но не сейчас. Потому, что у нас сейчас есть проблем с марихуаной, которые можно решить. Но они не решаются, так как этим никто не занимается.

Я прожила долгую жизнь в этой системе. Еше недавно все говорили, что нужно легализовать проституцию, чтобы государство зарабатывало. На мой взгляд, такие деньги, так сказать, некрасивые. Государство не может быть ни дилером секса, ни наркотиков", — сказал Нелли Каликова, которая с 1997 года занимается поддержкой и информирование в центре СПИД-а AIDS-i Tugikeskus.

"Наркомания — это проблема. Но это табу тема. Как в советское время темы секса, финансов и наркотиков никогда не обсуждались, так и по сей день мы боимся об этом говорить. В Эстонии 8.5 тонн конопли выкуривается за год. Этим количеством можно накурить все население Эстонии 20 раз (1.3 млн человек). Это ни плохо, ни хорошо. Это реальность. Мы должны ее принять и с ней работать. Больше нельзя умалчивать эту тему", — заявил Вадим Струченко, общественный дипломат, по словам которого, в последний раз он курил марихуану за день до съемок.

Он приводит и другой пример, который должна вспомнить Эстония, а в перспективе наша страна может стать центром "расширения сознания" снова.

"В Эстонии в советское время собирались все хиппи и проводили эксперименты над своим сознанием . Я жил в Амстердаме и пытался понять, почему это место притягивает молодежь со всего мира. И понял, что это единственное место, куда ты можешь приехать и безопасно, спокойно, не боясь окружающих людей, изучить свое сознание. Кто нам мешает сделать похожее здесь, в Эстонии?" — вопрошает он.

"Очень красивая речь, но она так мне напоминают Советский союз, когда нас агитировали за коммунистов. Тональность, фразы, душевный подъем. Я за то, чтобы обсуждать. Но не давить", — ответила Нелли.