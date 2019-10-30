ДЕБАТЫ | Геи и лесбиянки в Эстонии: жертвы или боевой отряд? ЛГБТ-парады, любовь, моральные устои — спорим на RusDelfi

Многие говорят, что им безразницы, чем, например, геи занимаются в постели. Главное, чтобы не было гейпропаганды. Рогальский согласился с этим утверждением.

"В этом утверждении выражается духовное здоровье наших людей. Гомосексуалисты живут в нашей стране припеваючи. Их никто не расстреливает, никто не дискриминирует, все права соблюдаются. Многим безразлично, что они вытворяют у себя дома. Но мы не хотим, чтобы это присутствовало в общественном пространстве. Не хотим, чтобы велась атака на существующие нравственные устои и нормы. Мужчина должен быть с женщиной", — говорит Максим Рогальский.

"Атака в нашу сторону есть. Я не могу пройти по улице за руку со своим парнем. Я чувствую себя некомфортно, так как в мою сторону смотрят, могут что-то сказать. Если говорить про атаку со стороны государства, то, например, донором я не могу быть. Там есть пункт — были ли у вас сексуальные отношения с мужчинами. Я бы с удовольствием родился натуралом, мне было бы проще жить. Но я родился тем, кем родился. И ничего с этим не поделаешь", — отвечает Артем Трохачев.

По данным исследования Eurobarometer, в Эстонии однополые отношения приемлемы для 49% и неприемлемы для 44%. По данным другого опроса (по заказу Европейской комиссии), 53% жителей Эстонии считают, что геи, лесбиянки, би-сексуалы и трансгендеры (аббревиатура от анг.яз. — ЛГБТ) должны иметь такие же права, как и гетеросексуалы. Это 21-е место среди 28-и стран Евросоюза. Средний показатель по ЕС — 72%.