ДЕБАТЫ | Эстония — толерантная страна? Обсуждаем, есть ли нетерпимость к украинцам, русским и слепым

В этом эпизоде:

Однажды водитель автобуса не пустил слепую с собакой-поводырем, так как на питомце не было намордника (если что, закон этого не требует)

Руслан и Анна не сталкивались с дискриминацией по национальному признаку в эстонских коллективах

Государственные гимназии должны быть на эстонском языке. То, что хотят закрыть русские школы — не ущемление прав русских

Новые векторы дискриминации — веганы против мясоедов, экоактивисты против пластика и традиционные ценности против чайлдфри — существуют

На кампанию "Мы все разные, но мы все люди" потратили 113 000 евро

Эстонский язык — показатель любви к стране



RusDelfi пригласил в студию массажиста, специального педагога Юлию Кабанову, лидера группы ”Свята Ватра” Руслана Трочинского и представителя Минсоцдел, советника по связям с общественностью Анну Тислер.

Главная цель кампании Министерства социальных дел — напомнить, что все мы разные, но все мы люди. Основной продукт — несколько видео, в которых показывают истории местных жителей. В роликах снялись представители разных национальностей, нетрадиционной сексуальной ориентации, люди с ограниченными возможностями.

В ходе дискуссии мы обсудили: сталкивались ли гости с дискриминацией? Желание закрыть русские школы — что это? Сколько потратили денег на кампанию и какая ее цель?

Смотрите видео!



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