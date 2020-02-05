ДЕБАТЫ | Эстония — толерантная страна? Обсуждаем, есть ли нетерпимость к украинцам, русским и слепым(26)
В студии RusDelfi поговорили о дискриминации в Эстонии и программе "Мы все разные, но мы все люди". Смотрите видео!
В студии RusDelfi поговорили о дискриминации в Эстонии и программе "Мы все разные, но мы все люди". Смотрите видео!
В этом эпизоде:
RusDelfi пригласил в студию массажиста, специального педагога Юлию Кабанову, лидера группы ”Свята Ватра” Руслана Трочинского и представителя Минсоцдел, советника по связям с общественностью Анну Тислер.
Главная цель кампании Министерства социальных дел — напомнить, что все мы разные, но все мы люди. Основной продукт — несколько видео, в которых показывают истории местных жителей. В роликах снялись представители разных национальностей, нетрадиционной сексуальной ориентации, люди с ограниченными возможностями.
В ходе дискуссии мы обсудили: сталкивались ли гости с дискриминацией? Желание закрыть русские школы — что это? Сколько потратили денег на кампанию и какая ее цель?
Смотрите видео!
Опрос:
Через некоторое время после запуска кампании министр внутренних дел Март Хельме раскритиковал министра социальных дел Танеля Кийка, но высказался крайне абстрактно. "Так дальше мы двигаться не можем, это для нас неприемлемо. Если это делает министерство, независимо от того, что говорит министр, то министр должен взять министерство под контроль. Если это делается с одобрения министра, то наступит момент, когда мы не сможем находиться с этим министром в одном правительстве. Для нас это принципиально", — сказал Март Хельме.
Операторы: Оливер Цупсам, Мадис Каллас, Ильмар Саабас. Монтаж: Арсений Крехов. Автор и ведущий: Виталий Бесчастный
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