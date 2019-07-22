Даже Латвия впереди! Музыкальный критик Артур Гаспарян высказался на тему эстонской интеграции

По словам критика, ”Новая волна” — большой конкурс и огромный проект российского шоу-бизнеса. Шоу-бизнес (российский) по своим масштабам — одна история. Это ”слон”. Нероссийский шоу-бизнес и такая локальная история, даже, может быть, собственно больше национальная история, которую Лайма как коренная юрмальчанка довольно успешно пытается утвердить на сцене в Юрмале, — это то, что в результате целого напора и череды событий привело к рождению самой органичной вещи, которая вообще могла случиться на этой сцене, — к рождению фестиваля в Юрмале Laima Rendezvous.

– Потому что кто как не Лайма? — спрашивает Артур. И не находит в нашем взгляде обратного. — Здесь не те задачи. Не те глобальные задачи, которые стоят в рамках, в масштабе большого российского шоу-бизнеса. Здесь, больше, такая культурологическая миссия по соединению культур, которую Лайма пытается в меру своих сил реализовывать на этой сцене. И у ней это очень неплохо получается.

Artur Gasparjan, Roman Starapopov Foto: Kristjan Järv

– Артур, поскольку мы из Эстонии, мы поинтересовались у Лаймы, знает ли она каких-нибудь эстонских артистов…

Артур кивает.

– …А знаете ли вы, может быть, кого-то, кто ”засветился” в российском шоу-бизнесе?

Вопрос не заставил нашего коллегу задуматься. Как и было вполне ожидаемо, журналист назвал немало имен и названий эстонских музыкальных групп.

Как многие знают, в российский шоу-бизнес буквально ворвались Яак Йоала и Анна Веске. Их помнят и слушают их записи до сих пор. Больше на небосводе российского шоу-бизнеса так ярко не сиял никто. Кто-то, возможно, вспомнит великолепную плеяду эстонских рок-групп 80-90-х годов: Magnetic Band, Apelsin, Rock-Hotel… Огромное количество эстонских рок-групп. Тогда, в рамках единого советского пространства, это была очень продвинутая, прогрессивная история. Они были в авангарде. Существовало четыре основных центра рок-движения: Москва, Ленинград, Свердловск (сейчас — Екатеринбург) и Эстония.

– Я помню, — вспоминает наш герой, — как мы бегали по магазинам и пытались купить ”Мелодии” — альбомы эстонских рок-групп, выходившие очень маленьким тиражом, потому что… Ну, одно название Rock-Hotel уже возбуждал, потому что слово ”рок” тогда было гонимо, а тут — целая группа, которая называлась Rock-Hotel!

Как отмечает Артур, к великому сожалению, интеграции популярной музыки Эстонии в России не происходит. В последнее время мы мало слышим о каких бы то ни было эстонских исполнителях. Да, есть Элина Нечаева, ярко выступившая на конкурсе ”Евровидение”. Вроде бы, и все.

В основном, об эстонских исполнителях публика из России узнает в лучшем случае раз в год. Благодаря ”Евровидению”, когда от Эстонии выступают всегда яркие и очень интересные артисты.

– Я помню совершенно потрясающих Urban Symphony. Эта группа, которая выступала на московском ”Евровидении” в 2009 году… Одни из лучших артистов, которым тогда и журналисты поставили очень высокие баллы. Но, к сожалению, такой интеграции… Даже латвийская поп-музыка и рок-музыка больше интегрирована сейчас в российский шоу-бизнес. Там и группа Brainstorm, и сама Лайма, и Интарс Бусулис… Поэтому, здесь есть, что называется, огромное поле, невспаханная целина, которую еще можно вспахивать. Было бы желание. А вот здесь уже второй вопрос: насколько оно есть и будет ли оно, это желание…

– Артур, а что бы Вы посоветовали тем, кто хочет… Понятно, что иметь желание — это не все, но все же… Тем, кто хочет из молодых артистов из Эстонии пробиться в России. Что надо сделать, куда пойти и как о себе заявить?

– Вы знаете, рецепт ”пробивания” очень прост. Во-первых, требуется желание пробиться. Я сомневаюсь просто, что у эстонских артистов есть большое желание пробиваться на российский рынок. Как мне кажется, Эстония уже настолько ориентирована совершенно в противоположную от России сторону, что такой внутренней потребности у нее теперь нет. А если такая потребность возникает, то рецепты шоу-бизнеса во всем мире одинаковы: нужно выходить к аудитории, выкидывать и выдавать на-гора какой-то музыкальный продукт, который будет актуален и принят этой аудиторией, и тогда, собственно говоря… Остальное — вопрос технологий. Продюсеры, раскрутка и так далее. Но основа — музыкальный материал и, как раз, некая стратегическая цель. Если таковая стратегическая цель есть, подбираются соответствующие авторы, произведения.

Но, как еще раз, напоследок, отметил Артур Гаспарян, осталось только дождаться, чтобы кому-то из эстонских исполнителей действительно захотелось встать на путь покорения российского музыкального рынка и российской публики.