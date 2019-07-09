«Давайте салютовать по случаю освобождения Печор». Яак Мадисон предложил Москве помериться салютами

Как сообщило информационное агентство ТАСС, в столице России 22 сентября в честь 75-летия "освобождения Таллинна от фашистских захватчиков" будет устроен торжественный салют.

Яак Мадисон в Facebook сделал встречное предложение.

”В Москве хотят организовать 22 сентября салют по случаю ”освобождения” Таллинна. Хорошо, сделаем тогда тоже.

4 февраля 1919 года храбрые эстонские солдаты освободили людей в Печорах, которые были оккупированы красными. С тех пор прошло почти 101 год, и красивый салют по случаю годовщины освобождения Печор был бы хорош.

Можно было бы его устраивать каждый год до тех пор, пока Печоры вновь не станут свободными от оккупации.

Посмотрим, чей салют будет красивее”, - написал Мадисон.

Напомним, что резко негативно отреагировал на планы провести в Москве салют 22 сентября и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Отмечать повторную оккупацию Таллинна салютом как в праздничный день для нас неприемлемо", — написал Рейнсалу (партия "Отечество") в социальных сетях.

По словам Рейнсалу, подобный шаг России еще более циничен, поскольку в этом году как раз отмечается 80-я годовщина пакта Молотова — Риббентропа.