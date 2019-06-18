Датский королевский сад роз ждет посетителей

В саду были посажены 800 роз и установлены восемь скамеек в классическом датском стиле, которые прибыли в Эстонию в качестве подарка от Датского культурного института и Датско-эстонской торговой палаты по случаю визита королевы Дании Маргрете II.

”Мы очень рады, что историческое место в Старом городе получило новый облик. Сад роз был открыт благодаря совместному проекту Таллинна и посольства Дании. Сад будет напоминать об историческом визите датской королевы, который произошел в год 800-летия первого упоминания Таллинна и красно-белого флага Дании. Призываю всех посетить сад роз в Комендантском саду”, — сказал старейшин района Кесклинн Владимир Свет.

Королева Дании Маргрете II открыла сад роз вместе с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом в минувшую субботу. Решение спроектировал и претворил в жизнь Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Копия скульптуры Эллен Кольк ”Адам и Ева” временно перемещена на склад, пока будет решено, где она будет экспонироваться.