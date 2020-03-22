Данные воскресенья: в Эстонии 326 больных, больше всего новых заразившихся в Харьюмаа

По сравнению с утром субботы в печальный список добавились еще 20 зараженных.

Больше всего новых заразившихся было в Харьюском уезде - 9, в Выру и Тарту - по 4, на Сааремаа - 2, в других уездах страны новых больных не зарегистрировано (в случае одного заразившегося личный код отсутствует).

По возрастным группам по-прежнему 6% больных в возрасте до 20 лет, 17% - в возрасте 60+.

В больницах находится 14 человек, из них двое - в отделении интенсивной терапии.

Департамент здоровья и Минсоцдел сообщают, что делается всё для доставки в Эстонию большего количества средств личной защиты.

Департамент дополнительно подписал два договора на поставку в Эстонию респираторных масок FFP3 - 50 000 плюс 85 000. К концу марта в страну должны доставить 200 000 трехслойных хирургических масок. Полугодовой рамочный договор позволяет заказать еще 260 000 масок.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!