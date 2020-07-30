Данные сотен клиентов в результате кибератаки попали на домашнюю страничку эстонской торговой фирмы

Исполнительный директор Värvifoorum OÜ Холгер Краузе пояснил, что домашняя страничка пару недель назад попала под атаку хакеров. "К сожалению, со списка электронных адресов клиентов слетел пароль", - сказал Краузе.

После того, как издание Ärileht обратило внимание предприятие на случившееся, Värvifoorum известил об этом Инспекцию по защите данных.

"Если адрес электронной почты содержит имя человека, то речь идет уже о личных данных, которые требуется защищать", - отметила руководитель по коммуникациям инспекции Сигне Хейберг.

По ее словам, утечка не означает, что ею кто-то воспользуется в неблаговидных целях, но при обнаружении нарушений, которые могут поставить под серьезную угрозу приватность людей, следует немедленно сообщать в инспекцию.

Если вместе с адресами электронной почты в утечку попали и пароли клиентов, нужно людей об этом известить, чтобы они не использовали эти пароли на других сайтах.