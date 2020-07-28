Данные получателей юридической помощи по ошибке оказались в публичном доступе

Документ, который оставался в публичном доступе около месяца, был отправлен в министерство фирмой Hugo, которая уже четыре года предлагает бесплатные юридические консультации и ежемесячно представляет минюсту отчеты, на основании которых государство оплачивает ее услуги, пишет RusERR.

В отчетах указывается имя получившего консультацию человека, дата консультации и конкретный юридический вопрос, который обсуждался с человеком.

"Министерство юстиции сожалеет, что отчетность, которая используется для осуществления надзора за уместностью и качеством оказываемой за счет госбюджета услуги, попала в публичный доступ в нашем регистре документов вместе с личными данными", — сообщила советник минюста по связям с общественностью Керту Лаадога.

Она добавила, что сразу после обращения ERR министерство ограничило доступ к этим документам и начало устанавливать обстоятельства, при которых было допущено возможное нарушение: "Если в ходе дальнейшей оценки инцидента выяснится, что информация в публичном доступе представляла угрозу правам и свободам физических лиц, мы обязаны в течение 72 часов после получения информации о нарушении известить об этом Инспекцию по защите данных".