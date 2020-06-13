13.06.2020, 08:40

Дальнобойщик из Йыхви поссорился с российским консульством: паспорта нет, жена попала в "список", а генконсул требует извинений — RusDelfi про "хамство"

 (5)
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Дальнобойщик из Йыхви поссорился с российским консульством: паспорта нет, жена попала в "список", а генконсул требует извинений — RusDelfi про "хамство"
”Для водителя паспорт — самое главное. Без него я не могу пересекать границу, а значит, зарабатывать".Автор иллюстрации: Март Нигола

Дальнобойщик без паспорта, "особый список" посольства, голосование по поправкам в Конституцию без действующего документа РФ, опущенные крылья и требование извинений. RusDelfi разбирался в запутанных отношениях семьи из Йыхви и представительства России в Нарве.

Василий Гридасов живет в Йыхви, работает дальнобойщиком. Основные маршруты: Швеция, Норвегия. В конце февраля он отдал в Нарвское генконсульство свой российский паспорт на замену — 14 мая заканчивался срок действия документа. Последний срок получения был установлен 26 мая. Но главного документа, без которого работа на международных маршрутах невозможна, у него до сих пор нет. ”Для водителя паспорт — самое главное. Без него я не могу пересекать границу, а значит, зарабатывать. Обычно, паспорт мне делали за один месяц, но тут затянули на четыре. Получается, в разгар кризиса, у меня нет работы, денег и даже паспорта”, — объясняет он в интервью RusDelfi.

Читайте также:

Как ответили Василию в Генконсульстве в Нарве 15 мая — паспорт не готов, когда будет — неизвестно. Почему? Граница закрыта и даже дипломатическая почта не работает, в связи с пандемией сроки согласования превышены. Василий звонил в Посольство РФ в Таллинне, писал письма в консульство в Нарве, создал аккаунт на странице Министерства иностранных дел РФ, отправил в Facebook сообщение Марии Захаровой, директору департамента информации и печати МИД РФ. Но безрезультатно — помощи, внятных ответов и конкретики он не получил.

”Действительно, из-за закрытия авиа- и железнодорожного сообщений, диппочта не функционирует. Мы не смогли отправить его паспорт. Одну партию отправили в Таллинн 25 февраля, он подал заявление 26 февраля. Мы его приняли, но не смогли напечатать, так как должна пройти процедура согласования с Москвой. Мы стараемся честно и откровенно помогать всем, но данная ситуация — оскорбительная”, — ответил RusDelfi представитель Генконсульства.

В дело вступает жена — Марика


Тут начинается самое интересное.

”Мой супруг единственный кормилец в нашей семье. Я не работаю, у меня инвалидность. И чтобы помочь мужу, тоже обратилась в консульство. Если пенсионеры могут ждать паспорт месяцами, то для нас документ — это жизнь. Работы нет, материальное положение ухудшается с каждым днем, состояние здоровья, естественно, лучше не становиться”, — рассказала супруга водителя Марика. Конкретно ей, по ее собственным словам, ничего не ответили. Зато 3 июня мужу позвонил генконсул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков.

Паспорт уже в Москве, сообщил он, но когда его доставят в Нарву — сказать не смог. ”Он добавил, что только 13-15 июня сможет назвать конкретную дату. Как это вообще возможно? Я с мая не знаю, где мой паспорт, на какой стадии его оформление, кто-то заверяет, что уже в мае его отправили, кто-то говорит только в июне”, — выразил недовольство житель Йыхви.

Но диалог покинул рамки международных отношений и перешел в статус личных.

Генконсула Грибкова задели "хамские" высказывания жены. О чем он и сообщил Василию. ”Грибков обвинил мою жену в неуважительном отношении — якобы она написала оскорбительное письмо. Я посмотрел, там не было ничего дерзкого. Далее, я цитирую, Грибков сказал: ”я ставлю ее в список, если она (Марика) не извинится, то в следующий раз визу мы ей не дадим”, — негодует Василий. У Марики эстонский паспорт. Есть виза в Россию до 2021 года.

”Выколачивание” и "список"


"Марика подключилась очень специфически", — утверждает генконсул Грибков в интервью RusDelfi. ”Занялась выколачиванием, другого слова мне не подобрать”. Он зачитал ее письмо Посольству в Таллинне, в котором она характеризует деятельность Грибкова и его сотрудников, как ”хамское, издевательское отношение к простым людям”.

Грибков действительно внес жену Василия в ”список”. ”Да. Я ему заявил, что принял решение о внесении госпожи Гридасовой в сигнальный список, который предполагает временное закрытие въезда в Российскую Федерацию. Важно отметить, я готов рассмотреть вопрос об исключении ее из списка, если она принесет письменные извинения за оскорбительные и лживые высказывания в сторону коллектива Посольства и Генконсульства. Я жду извинений”, — подчеркнул сотрудник МИД России.

Один из визовых центров подтвердил RusDelfi, что посольство может отклонить заявку на визу в Россию, но на это должна быть серьезная причина. "Такое бывает, но, как правило, редко. Наши граждане обычно законопослушные", — ответил специалист.

Голосование по поправкам с просроченным паспортом


Во время того же кульминационного разговора между главным героем истории и генконсулом, речь зашла о голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Василий поинтересовался, как он сможет исполнить свой гражданский долг, если, скорее всего, к 1 июля паспорт еще не будет готов. Ответ Грибкова: ничего страшного, мы вас знаем. Это решение удивило Василия, но сам генеральный консул в Нарве не видит проблемы.

”У Гридасова закончился паспорт — это не означает, что у него закончилось гражданство Российской Федерации. Я знаю, что он гражданин РФ, у него есть паспорт, вид на жительство. Я как председатель избирательной комиссии, сказал, что он будет иметь право проголосовать по поправкам в конституцию РФ. Это важно, это нужно.

Придет с просроченным паспортом, напишет заявление, у него с собой будет вид на жительство, и мы примем решение о его допуске. У нас есть справка о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств паспорт не оформлен. Это не он виноват, что не продлил паспорт”, — заверил Грибков. По его словам, с 25 февраля по 17 марта было подано 406 досье с просьбой продлить паспорт. Именно столько анкет российская сторона не смогла отправить на согласование в Москву.

Затем Юрий Грибков отметил, что они стараются помочь всем, но после очередной жалобы супруги Василия, ”желание помогать отпало”. ”Я борюсь с собой. Так отношения не строят. Бесконечные выдумки и фантазии, лишенные всяких оснований, они, конечно, обескураживают очень сильно”.

Он вспомнил, как выделил автомобиль для перевозки девочки Леры из Ивангорода в Нарву, когда не было сопровождающих. Рассказал про другие ситуации и сотрудничество с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым. ”Говорить, что сотрудники генконсульства издеваются над людьми и не помогают — неправильно, это не соответствует действительности. Мы помогаем многим. Хотя конкретно после таких ситуаций — опускаются крылья”, — подытожил он.

Если вы столкнулись с проблемой или несправедливостью — пишите на rus@delfi.ee

Читайте также: