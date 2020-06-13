Дальнобойщик из Йыхви поссорился с российским консульством: паспорта нет, жена попала в "список", а генконсул требует извинений — RusDelfi про "хамство"

Василий Гридасов живет в Йыхви, работает дальнобойщиком. Основные маршруты: Швеция, Норвегия. В конце февраля он отдал в Нарвское генконсульство свой российский паспорт на замену — 14 мая заканчивался срок действия документа. Последний срок получения был установлен 26 мая. Но главного документа, без которого работа на международных маршрутах невозможна, у него до сих пор нет. ”Для водителя паспорт — самое главное. Без него я не могу пересекать границу, а значит, зарабатывать. Обычно, паспорт мне делали за один месяц, но тут затянули на четыре. Получается, в разгар кризиса, у меня нет работы, денег и даже паспорта”, — объясняет он в интервью RusDelfi.

Как ответили Василию в Генконсульстве в Нарве 15 мая — паспорт не готов, когда будет — неизвестно. Почему? Граница закрыта и даже дипломатическая почта не работает, в связи с пандемией сроки согласования превышены. Василий звонил в Посольство РФ в Таллинне, писал письма в консульство в Нарве, создал аккаунт на странице Министерства иностранных дел РФ, отправил в Facebook сообщение Марии Захаровой, директору департамента информации и печати МИД РФ. Но безрезультатно — помощи, внятных ответов и конкретики он не получил.

”Действительно, из-за закрытия авиа- и железнодорожного сообщений, диппочта не функционирует. Мы не смогли отправить его паспорт. Одну партию отправили в Таллинн 25 февраля, он подал заявление 26 февраля. Мы его приняли, но не смогли напечатать, так как должна пройти процедура согласования с Москвой. Мы стараемся честно и откровенно помогать всем, но данная ситуация — оскорбительная”, — ответил RusDelfi представитель Генконсульства.

В дело вступает жена — Марика



Тут начинается самое интересное.

”Мой супруг единственный кормилец в нашей семье. Я не работаю, у меня инвалидность. И чтобы помочь мужу, тоже обратилась в консульство. Если пенсионеры могут ждать паспорт месяцами, то для нас документ — это жизнь. Работы нет, материальное положение ухудшается с каждым днем, состояние здоровья, естественно, лучше не становиться”, — рассказала супруга водителя Марика. Конкретно ей, по ее собственным словам, ничего не ответили. Зато 3 июня мужу позвонил генконсул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков.