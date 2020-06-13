Дальнобойщик из Йыхви поссорился с российским консульством: паспорта нет, жена попала в "список", а генконсул требует извинений — RusDelfi про "хамство"

Один из визовых центров подтвердил RusDelfi, что посольство может отклонить заявку на визу в Россию, но на это должна быть серьезная причина. "Такое бывает, но, как правило, редко. Наши граждане обычно законопослушные", — ответил специалист.
Голосование по поправкам с просроченным паспортом
Во время того же кульминационного разговора между главным героем истории и генконсулом, речь зашла о голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.
Василий поинтересовался, как он сможет исполнить свой гражданский долг, если, скорее всего, к 1 июля паспорт еще не будет готов. Ответ Грибкова: ничего страшного, мы вас знаем. Это решение удивило Василия, но сам генеральный консул в Нарве не видит проблемы.
”У Гридасова закончился паспорт — это не означает, что у него закончилось гражданство Российской Федерации. Я знаю, что он гражданин РФ, у него есть паспорт, вид на жительство. Я как председатель избирательной комиссии, сказал, что он будет иметь право проголосовать по поправкам в конституцию РФ. Это важно, это нужно.
Придет с просроченным паспортом, напишет заявление, у него с собой будет вид на жительство, и мы примем решение о его допуске. У нас есть справка о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств паспорт не оформлен. Это не он виноват, что не продлил паспорт”, — заверил Грибков. По его словам, с 25 февраля по 17 марта было подано 406 досье с просьбой продлить паспорт. Именно столько анкет российская сторона не смогла отправить на согласование в Москву.
Затем Юрий Грибков отметил, что они стараются помочь всем, но после очередной жалобы супруги Василия, ”желание помогать отпало”. ”Я борюсь с собой. Так отношения не строят. Бесконечные выдумки и фантазии, лишенные всяких оснований, они, конечно, обескураживают очень сильно”.
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