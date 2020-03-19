Дальнобойщик из Эстонии: границы открыты — спокойно работаю на рейсе Италия-Россия!
Дальнобойщик Антон связался с редакцией RusDelfi и рассказал о ситуации на границах Евросоюза.
Дальнобойщик Антон связался с редакцией RusDelfi и рассказал о ситуации на границах Евросоюза.
Антон родом из Эстонии, работает дальнобойщиком. Перевозит груз по маршруту Россия — Италия. Сейчас находится в Санкт-Петербурге, где будет грузиться на следующий рейс в Италию. "Количество рейсов не сокращается, наоборот, ставки увеличиваются, и начальство решило поднять зарплаты", — сказал он RusDelfi.
Он 10 марта выехал из Италии и спокойно доехал до России. "Ситуация на границах скоро нормализуется. Проблема была в Польше, но сегодня посмотрел, что из Литвы очередь уменьшилась, если не сказать, что вообще прошла! Только в Чехии измерили температуру, а в Эстонии дали брошюру, что делать, если проявились симптомы. Больше ни на одной границе проблем и задержек не было. Да, и в России заполнил анкету и измерили температуру, когда узнали, что еду из Италии", — добавил Антон.
Важно отметить, что Польша и многие страны ЕС закрыли свои границы 15 марта для иностранцев. Запрет не распространяется на людей и фирмы, которые занимаются грузоперевозками. Во многих странах приезжие должны провести 14 дней в самоизоляции.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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