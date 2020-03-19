Дальнобойщик из Эстонии: границы открыты — спокойно работаю на рейсе Италия-Россия!

Антон родом из Эстонии, работает дальнобойщиком. Перевозит груз по маршруту Россия — Италия. Сейчас находится в Санкт-Петербурге, где будет грузиться на следующий рейс в Италию. "Количество рейсов не сокращается, наоборот, ставки увеличиваются, и начальство решило поднять зарплаты", — сказал он RusDelfi.

Он 10 марта выехал из Италии и спокойно доехал до России. "Ситуация на границах скоро нормализуется. Проблема была в Польше, но сегодня посмотрел, что из Литвы очередь уменьшилась, если не сказать, что вообще прошла! Только в Чехии измерили температуру, а в Эстонии дали брошюру, что делать, если проявились симптомы. Больше ни на одной границе проблем и задержек не было. Да, и в России заполнил анкету и измерили температуру, когда узнали, что еду из Италии", — добавил Антон.