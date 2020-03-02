Дальнейшая судьба Закона о пенсионной реформе прояснится 11 марта

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк, обещавший внести в окончательный текст закона языковые и технические поправки, отметил Delfi, что эти изменения огласят в парламенте 11 марта.

Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, подобные исправления не считаются законодательными изменениями и не идут на голосование на пленарное заседание. Достаточно ли этого будет для того, чтобы президент признал закон соответствующим Конституции о провозгласил его, - большой вопрос.

"Мы обосновали все пункты, на которые президент обратил внимание, — сказал Кокк. — Проконсультировались с юристами и они заверили, что проблем быть не должно".

Напомним, что 29 января парламент принял закон о реформе системы обязательных пенсионных накоплений, который сделал бы присоединение ко II пенсионной ступени и выход из нее добровольным.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не утвердила закон, сочтя его противоречащим Конституции.

Конституционная комиссия парламента 20 февраля приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу практически без изменений.

После президентского вето Рийгикогу может либо внести поправки в принятый закон, либо принять его снова без поправок. Затем президент должен в течение двух недель либо провозгласить закон, либо направить его в Государственный суд для принятия окончательного решения.