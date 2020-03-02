Дальнейшая судьба Закона о пенсионной реформе прояснится 11 марта

Как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд оставила принятый парламентом Закон о пенсионной реформе без провозглашения. Рийгикогу обсудит вопрос о том, направить президенту закон с небольшими изменениями или нет, в среду, 11 марта.
Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк, обещавший внести в окончательный текст закона языковые и технические поправки, отметил Delfi, что эти изменения огласят в парламенте 11 марта.
Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, подобные исправления не считаются законодательными изменениями и не идут на голосование на пленарное заседание. Достаточно ли этого будет для того, чтобы президент признал закон соответствующим Конституции о провозгласил его, - большой вопрос.
"Мы обосновали все пункты, на которые президент обратил внимание, — сказал Кокк. — Проконсультировались с юристами и они заверили, что проблем быть не должно".
Напомним, что 29 января парламент принял закон о реформе системы обязательных пенсионных накоплений, который сделал бы присоединение ко II пенсионной ступени и выход из нее добровольным.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не утвердила закон, сочтя его противоречащим Конституции.
Конституционная комиссия парламента 20 февраля приняла решение направить Закон о пенсионной реформе на повторное чтение в Рийгикогу практически без изменений.
После президентского вето Рийгикогу может либо внести поправки в принятый закон, либо принять его снова без поправок. Затем президент должен в течение двух недель либо провозгласить закон, либо направить его в Государственный суд для принятия окончательного решения.
Если Госсуд решит, что закон Конституции не противоречит, президент должна будет провозгласить его немедленно. Если же Госсуд примет сторону президента, то парламент должен будет начать весь процесс заново.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Почему на классической АКП нужно ездить иначе, чем на "роботе"
В Москве пытаются остановить расширение зоны платной парковки
Почему в Италии так много заболевших коронавирусом?
Что обязательно нужно сделать в Прощеное воскресенье